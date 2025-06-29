السقا: لا يمكن إدارة غزة دون توافق وطني وتحت مظلة منظمة التحرير... وحكومة تكنوقراط جاهزة لتولي المسؤولية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ صرّح لؤي السقا .خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية بأن إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة لا يمكن أن تتم بشكل فعّال ومستدام دون توافق وطني شامل، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح السقا أن الحل ليس في البحث عن بدائل أو ترتيبات جزئية أو فصائلية لإدارة القطاع، بل في العودة إلى الإطار الوطني الجامع، والاعتماد على الشراكة السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية، ضمن رؤية موحدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية وسياسية واحدة.

وأضاف السقا هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية جاهزة لتولي المسؤولية الإدارية والأمنية في قطاع غزة، ضمن مشروع وطني متكامل.

هذه الحكومة تمتلك خبرات فنية وإدارية، وأعدّت بالفعل خططًا شاملة لإعادة الإعمار، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وتستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة."

وأشار إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه الدول العربية والأوروبية، مستعد للتعامل مع هذه الحكومة ودعمها ماليًا وفنيًا، بشرط أن تعمل تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، وألا تكون أداة لصراع داخلي جديد.

وشدد السقا على أن تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أو تشكيل كيانات موازية في غزة دون توافق وطني لن يحقق الاستقرار، بل سيعيد إنتاج الانقسام السياسي والجغرافي، وهو ما يصب في مصلحة الاحتلال ويؤخر مسار التحرر الوطني.

وأكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني من خلال حوار وطني شامل و تمكين حكومة التكنوقراط من العمل الفعلي في غزة والضفة دون إعاقة و إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتوسيع تمثيلها لتشمل كل الأطياف السياسية و إطلاق خطة إعادة إعمار بإشراف وطني وشراكة دولية، وفق معايير شفافة.

وفي ختام تصريحه، قال السقاشعبنا في غزة لا يحتاج فقط إلى مشاريع إنقاذية أو حلول إسعافية، بل إلى رؤية وطنية شاملة تعيد له الأمل والكرامة، وتضعه في قلب المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا لن يتم إلا من خلال توافق داخلي حقيقي وإرادة سياسية جريئة"