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مستوطنون يهاجمون قرية المغير شمال شرق رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أن مستوطنين هاجموا أطراف القرية من الجهة الشرقية، وقد تصدى المواطنون لهم وأجبروهم على المغادرة.
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