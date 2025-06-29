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مستوطنون يهاجمون قرية المغير شمال شرق رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية المغير شمال شرق رام الله

2025-06-29 03:08:02
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، أن مستوطنين هاجموا أطراف القرية من الجهة الشرقية، وقد تصدى المواطنون لهم وأجبروهم على المغادرة.

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