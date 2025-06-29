الاحتلال يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات وطرق حيوية لصالح التوسع الاستعماري في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل -PNN- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجلس قروي مسافر يطا جنوب الخليل، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وعدد من الطرق الحيوية، لصالح توسيع المستعمرات وربطها بشبكة الطرق الاستيطانية.

وأفاد رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال أبو عرام، بأن الاحتلال سلّم المجلس سلسلة إخطارات تقضي بوضع اليد على أراضٍ زراعية، ومنع المواطنين من استخدامها أو الوصول إليها، خاصة الطرق الرابطة بين التجمعات القروية في المنطقة.

ووفقًا لتلك الإخطارات، فقد تم الاستيلاء على الطريق الواصل بين قريتي جنبا وبير العدّ، ما سيحرم الأهالي والمزارعين من الوصول إلى مئات الدونمات، بهدف ربط مستعمرة "متسائير" بالشارع الالتفافي رقم 317، تمهيدًا لتوسيع المستعمرة على حساب الأراضي الفلسطينية.

كما شمل أحد قرارات الاحتلال وضع اليد على الطريق بين منطقتي واد ماعين وأم الشقحان، إضافة إلى الاستيلاء على نحو3 دونمات من أراضي عائلة الجبارين بحجة "الاستخدام العسكري"، ما سيمنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى قرابة 700 دونم مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي السياق ذاته، سلّمت سلطات الاحتلال قرارًا جديدًا بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي بهدف شق طريق استيطاني جديد في محيط مستعمرة "جرعات حنان"، التي أُقيمت قبل نحو أربع سنوات بشكل غير قانوني على أراضٍ تعود لعائلة حوشية.

كما شملت الإخطارات وضع اليد على طريق زراعي في منطقة الثعلة لربط مستعمرة "حافات ماعون" بالشارع الالتفافي 317، والاستيلاء على مساحات من أراضي عائلة العريني.

وأشار أبو عرام إلى أن وتيرة الاستيلاء على الأراضي في مسافر يطا تصاعدت بشكل كبير منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض أمر واقع جديد يكرس التوسع الاستيطاني ويقطع أوصال القرى والتجمعات الفلسطينية في المنطقة.