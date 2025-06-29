ترامب: يمكننا رفع العقوبات عن إيران إذا التزمت بالسلام

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران في حال التزمت "بالسلام" وتوقفت عن "إلحاق الأذى بالآخرين"

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، خلال حديثه عن آخر التطورات على الساحتين الإيرانية والأميركية.

وأشار ترامب إلى أن الجانبين، إيران وإسرائيل، أصبحا "مرهقين للغاية" جراء الحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران "حققت نجاحًا".

ونفى الرئيس الأميركي صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام إيران بنقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر قبل الهجمات الأميركية، قائلا: "لم ينقلوا أي شيء باستثناء أنفسهم من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يكونوا يتوقعون أن يكون بمقدورنا فعل ما فعلناه".

وأوضح ترامب أن العقوبات على إيران ما تزال سارية، في رد منه على تقارير ذكرت أنه تم السماح للصين باستيراد النفط الإيراني بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال في هذا الصدد "لا، لم أقل ذلك. العقوبات لا تزال سارية، لكن إذا قاموا بما عليهم القيام به، وإذا كانوا مسالمين وتعاونوا معنا ولم يلحقوا مزيدًا من الأذى، فسوف أرفع العقوبات عنهم".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك دول ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات "إبراهام" عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال ترامب: "نعم، هناك بالفعل دول رائعة ترغب في الانضمام، وأعتقد أننا سنبدأ بضمها لأن المشكلة الأساسية كانت إيران".

ولفت إلى أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران ستنضم هي الأخرى إلى هذه الاتفاقيات، لكنه أضاف في الوقت نفسه، أنه لا يعلم موقف سوريا حاليًا من ذلك.