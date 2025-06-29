الاحتلال يقتحم قصرة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مجدل بني فاضل وداهمت المجلس القروي، ومدرسة طارق الخطيب.
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