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الاحتلال يقتحم قصرة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس

الاحتلال يقتحم قصرة ومجدل بني فاضل جنوب نابلس

2025-06-29 03:08:01
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس-PNNP اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة قصرة وقرية مجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مجدل بني فاضل وداهمت المجلس القروي، ومدرسة طارق الخطيب.

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