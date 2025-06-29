سان جيرمان يقسو على ميسي ورفاقه برباعية ويتقدم لدور الثمانية
خبرني - اكتفى باريس سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول ليفوز 4-صفر على إنتر ميامي ليتقدم بطل أوروبا إلى دور الثمانية لكأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم، الأحد.
ومنح جواو نيفيز التقدم مبكرا للفريق الفرنسي بضربة رأس في الدقيقة السادسة، قبل أن فابيان رويز أنه ضاعف النتيجة لكن هدفه لم يحتسب بداعي التسلل.
ووسط تراجع تام من إنتر ميامي وخطأ من سيرجيو بوسكيتس، سجل نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وجعل البديل توماس أفيليس النتيجة 3-صفر بعدما سجل بالخطأ في مرماه قرب الاستراحة.
واختتم أشرف حكيمي رباعية فريقه بعدما تابع تسديدته المرتدة من العارضة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وبدأت الملامح الهجومية في الظهور لصاحب الأرض بعد نهاية الاستراحة وكان ليونيل ميسي العامل المشترك في كل المحاولات.
وينتظر فريق المدرب لويس إنريكي الفائز بين فلامنغو وبايرن ميونيخ في الدور المقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
نقابة النحالين الأردنيين تنظم حملة لجمع بذور أشجار مفيدة للنحل
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
بدء تنفيذ عقوبات أمريكية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحباشنة والحنيطي
العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني تدخل حيز التنفيذ