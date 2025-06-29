لاعب ليفربول الجديد يصدم محمد صلاح (فيديو)

وجه الهولندي جيريمي فريمبونغ، لاعب ليفربول الإنجليزي الجديد، صدمة لزميله الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق.

جيريمي فريمبونغ كان أول صفقة لليفربول هذا الصيف، حيث أعلن بطل الدوري الإنجليزي تعاقده مع اللاعب من صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وفي مقابلة مع شبكة "ESPN"، تعيَّن على فريمبونغ اختيار أفضل 3 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" بالنسبة له.

وقال اللاعب الهولندي: "تييري هنري، ديدييه دروغبا، وبالتأكيد أستطيع وضع كريستيانو رونالدو معهم".

ومثلت اختيارات فريمبونغ صدمة للكثيرين، حيث لم تشهد زميله الحالي محمد صلاح، رغم أنه سجل العديد من الأرقام القياسية في البريميرليغ وكتب اسمه بأحرف من ذهب في المسابقة العريقة.

لكن فريمبونغ اختار النجم المصري حين سُأل عن أفضل ثلاثة أجنحة في العالم خلال الوقت الحالي، حيث قال: "لامين يامال (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، ومحمد صلاح".

وعن أصعب ثلاثة لاعبين واجههم، رد صاحب الـ24 عاما قائلا: "جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ثيو هيرنانديز (ميلان)، وألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)".

يذكر أن ليفربول ضم فريمبونغ بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع ليفركوزن البالغ 35 مليون يورو، وجاء التعاقد معه لتعويض رحيل الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد.