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الكرملين: واشنطن وموسكو ستواصلان العمل لاستعادة العلاقات الثنائية

الكرملين: واشنطن وموسكو ستواصلان العمل لاستعادة العلاقات الثنائية

2025-06-29 03:06:29

خبرني - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأحد، أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية ستواصلان العمل على إزالة الخلافات واستعادة العلاقات بينهما، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع الجانب الأوكراني للوصول إلى حل دبلوماسي وإيقاف الحرب.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي:"روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل على إزالة الخلافات في العلاقات بينهما وتطبيعها، هناك اتفاق بينهما على العمل الوثيق على هذا المسار، واستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب مع الجانب الأوكراني".

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