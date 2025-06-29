إيران تنفي توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها

إيران تنفي توجيه أي تهديد لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها
خبرني - نفت إيران، الأحد، توجيه "أي تهديد" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها بعدما دعت صحيفة إيرانية إلى إعدام مدير الوكالة الأممية رافايل غروسي كونه "جاسوسا".
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية "كلا، ليس هناك أي تهديد" للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران "في ظروف آمنة".
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