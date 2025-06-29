رئيس هيئة الأركان يلتقي رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الفريق أول دان كين.



وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأمريكية، في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة للبلدين الصديقين.



وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدًا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة لأداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.