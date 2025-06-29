المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/7، اليوم الأحد، استقبال المراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، وذلك من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهالي في الضفة الغربية.



وقال قائد قوة المستشفى:” إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس.



واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 670 حالة طبية تضمنت عمليات صغرى وأمراض مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.