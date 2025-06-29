المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

المستشفى الميداني الأردني نابلس/7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية
وقال قائد قوة المستشفى:” إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس.
واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 670 حالة طبية تضمنت عمليات صغرى وأمراض مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.
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