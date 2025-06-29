الغذاء والدواء: 90 % نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج استبيان رضا متلقي خدمة المؤسسة العامة للغذاء والدواء للعام الماضي، أن نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة تفوق 90 بالمئة، ما يعكس مستوى متقدم من الأداء المؤسسي في مجال ضمان الأمن الغذائي والدوائي.



وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان اليوم الأحد، أن النتائج تعكس ثقة متلقي الخدمة بكفاءة الأداء وجودة الخدمات، والتزام المؤسسة بتعزيز التميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات، نتيجة خطط التطوير المستدام والتحسين المستمر، ومشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات تقديم الخدمة.



وقال إن نتائج الاستبيان، الذي شمل معظم وحدات ومديريات المؤسسة، خضعت للتحليل بشكل منهجي لتحديد فرص التحسين، ووضع خطط عملية لتعزيز الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى مستويات أكثر تقدما.