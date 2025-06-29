ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,500 شهيد والإصابات إلى 133,419 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,500 شهيد، و133,419 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 6,175 شهيدا، و21,378 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 88 شهيدا، و365 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

ولفتت إلى أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدًا وأكثر من 41 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 583 شهيدًا وأكثر من 4,186 مصابا.

وقالت المصادر الطبية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.