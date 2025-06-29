ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,500 شهيد والإصابات إلى 133,419 منذ بدء العدوان

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,500 شهيد والإصابات إلى 133,419 منذ بدء العدوان
وأوضحت مصادر طبية، اليوم الأحد، أن من بين الحصيلة 6,175 شهيدا، و21,378 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 88 شهيدا، و365 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.
ولفتت إلى أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 18 شهيدًا وأكثر من 41 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 583 شهيدًا وأكثر من 4,186 مصابا.
وقالت المصادر الطبية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بدء تنفيذ عقوبات أمريكية على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية
نقابة النحالين الأردنيين تنظم حملة لجمع بذور أشجار مفيدة للنحل
العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني تدخل حيز التنفيذ
"السعودية للشحن" وتام الصينية تطلقان شركة "السعودية للشحن العالمية" في هونج كونج لتعزيز عملياتها التشغيلية في الصين آسيا والمحيط الهادئ
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء
اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة