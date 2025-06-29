8 شهداء بينهم 3 أطفال أشقاء بقصف الاحتلال مناطق بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد 8 مواطنين، مساء اليوم الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، باستشهاد 3 أشقاء أطفال جراء قصف مدفعية الاحتلال شارع أحمد فكري أبو وردة بجباليا النزلة شمال القطاع.

كما استُشهد 4 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، واستُشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر، بقصف لطيران الاحتلال على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال السطر الغربي شمال شرق مدينة خان يونس، كما قصفت شمال المحافظة الوسطى وسط القطاع.