الهناندة: اتخذنا القرار المناسب بعدم اللعب أمام إسرائيل

الهناندة: اتخذنا القرار المناسب بعدم اللعب أمام إسرائيل
خبرني - صرّح رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة، أحمد الهناندة، الأحد، بأن مجلس إدارة الاتحاد ناقش مسألة عدم خوض المنتخب الوطني مباراته أمام منتخب إسرائيل في إطار بطولة كأس العالم لكرة السلة.
وأوضح الهناندة أن الاتحاد الأردني لكرة السلة كان قد وجه كتابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يعتذر فيه عن خوض اللقاء، مؤكدًا أن القرار جاء انطلاقًا من الحرص على مصلحة اللاعبين، الذين يشكلون أولوية قصوى في سياسات الاتحاد، ولتفادي تعرّضهم لأي مواقف قد تفتح الباب أمام التنمر أو المضايقات أو أي ضغوط نفسية قد تؤثر على أدائهم أو سلامتهم، بحسب المملكة.
وأضاف أن مجلس الإدارة اتخذ هذا القرار بعد دراسة شاملة لكافة الأبعاد، وتم إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة السلة به رسميًا.
وقد أصدر "فيبا" بيانا لاحقا أعلن فيه إلغاء المباراة واعتبار نتيجتها لصالح المنتخب الإسرائيلي.
وأكد الهناندة على أن الاتحاد الأردني لكرة السلة يأمل أن ينظر الاتحاد الدولي إلى هذا القرار من منطلق أن يأخذ في الاعتبار حماية اللاعبين كأولوية أولى، ويقدّر التحديات التي كان يمكن أن يواجهها المنتخب الأردني في حال خوضه اللقاء.
وأعرب عن أمله في أن تتعامل اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي مع هذا الموقف بحكمة، بما يضمن عدم فرض تبعات سلبية على الاتحاد الأردني أو لاعبيه أو المنتخبات العمرية الأخرى.
وأعلن الاتحاد الأردني للكرة السلة، أن منتخب الشباب لن يلعب مباراته أمام إسرائيل اليوم في كأس العالم لكرة السلة بعد أن أرسل الاتحاد الأردني كتابا للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يعتذر فيه عن خوض اللقاء.
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