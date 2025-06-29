القوقازي والنصر وكفرسوم تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كرة اليد

القوقازي والنصر وكفرسوم تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كرة اليد
عمان 29 حزيران (بترا)- تأهلت فرق القوقازي والنصر وكفر سوم إلى الدور قبل النهائي، من بطولة الأشبال لكرة اليد، في المباريات التي شهدت إثارة وندية.
و حقق فريق القوقازي الفوز على فريق يرموك البقعة بنتيجة 31-13، وفوز النصر على يرموك الشونة بنتيجة 31-14، وفوز كفر سوم على وادي السير بنتيجة 26- 18.
ويلتقي في الدور قبل النهائي الذي يقام، الثلاثاء المقبل، النصر مع كفر سوم، والقوقازي مع الكتة.
--(بترا)
خ خ/ع ع/رق
29/06/2025 16:00:30
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