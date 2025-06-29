اختتام ورشة احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 حزيران (بترا) -اختتمت في وزارة النقل، اليوم الأحد، أعمال ورشة متخصصة في احتساب البصمة الكربونية لقطاع النقل، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، والجمعية العلمية الملكية، بمشاركة ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والطاقة والثروة المعدنية.

وركزت الورشة، التي استمرت عدة أيام، على بناء قدرات الكوادر المعنية في مجال تقدير انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) الناتجة عن قطاع النقل، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الآثار البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثنى أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية، على الجهود التي بذلت لإنجاح هذه الورشة، معربا عن أمله في أن تترجم مخرجاتها وما تم تناوله خلالها إلى خطوات عملية على أرض الواقع، تسهم في خدمة قطاع النقل وتحسين أدائه البيئي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تقليل الأثر البيئي لهذا القطاع الحيوي، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وشهدت الورشة تقديم جلسات تدريبية متخصصة من خبراء الجمعية العلمية الملكية، تناولت تعريف قطاع النقل البري وفئاته الرئيسية، ومصادر انبعاثات الغازات الدفيئة وأنواعها، إضافة إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بجمع بيانات نشاطات النقل، واختيار المنهجية المناسبة، وعوامل الانبعاث. كما خصصت جلسة عملية مكثفة على برنامج IPCC الخاص بتقدير الانبعاثات.

وجاءت هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين وزارة النقل والجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بهدف دعم السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين واقع النقل في الأردن، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

29/06/2025 16:52:25