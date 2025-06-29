88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 حزيران (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدا، و365 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الى أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

--(بترا)

ا ش/ع ع/رق

29/06/2025 16:38:24