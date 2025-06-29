ختام مشروع تماسك في إربد لتعزيز دور المرأة والسلام والأمن بمشاركة فتيات من ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 حزيران (بترا)- علا عبيدات- نظّم المركز الريادي الأردني في محافظة إربد، اليوم الأحد، فعاليات الحفل الختامي لمشروع "تعزيز أنظمة المرأة والسلام والأمن – تماسك"، بمشاركة مجموعة من الفتيات اليافعات من ذوي الإعاقة وعدد من المواطنين المهتمين.

وأكدت عضو مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، في كلمة ألقتها، أهمية دور الأهل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في البيت، خاصة دور الأم المهم في العناية بالأسرة، ودعم مشاركتهم بالحياة والأنشطة الاجتماعية، مع العمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودمجهم مع أقرانهم في المجتمع.

وتحدثت ياغي عن أهمية التمكين والتعليم ودعم الفتاة ذات الإعاقة، خاصة الفتيات اليافعات، مشيرة إلى أنها مرحلة عمرية انتقالية في حياة الفتاة، والتي تسهم في صقل شخصيتها ودعم مقدرتها على تحدي الإعاقة، ومساهمتها الفعالة مع أقرانها في المجتمع.

وقالت إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جل اهتمامه لهذه الفئة، بعبارة "الإنسان أغلى ما نملك"، حيث تشكل هذه الفئة 11.3 بالمئة من أبناء المجتمع، مؤكدة أهمية دعم استمرارية مثل هذه المشاريع التي تركز على ذوي الإعاقة، وبخاصة المرأة.

بدورها، أشارت عضو مجلس إدارة المركز الريادي، الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن هذا المشروع شكّل مساحة حيوية للتفاعل والتعلم والدعم المتبادل، وخطوة حقيقية على طريق التمكين والريادة.

وأضافت: "لقد كان من دواعي فخرنا بالمركز الريادي أن نعمل مع يافعات من ذوات الإعاقة، واللاتي قدمن مثالًا ملهمًا في العزيمة والإصرار، كما أكدن أن التمكين الحقيقي يبدأ من الإيمان بالقدرة على التغيير، والرغبة في التعلم والمشاركة الفاعلة".

وتضمنت فعاليات الحفل الختامي عرض فيلمين يوثّقان أبرز محطات المشروع، وأهم مخرجات مؤتمر برلين، ومناقشتها مع الحضور، قدمها عضو المركز وميسّر الجلسات المدرب وائل طواف، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، والذي هدف إلى كسب التأييد والحشد.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم العين ياغي بدرع تقديري على جهودها، وتخريج الطالبات المشاركات في المشروع.

يُشار إلى أن مشروع "تماسك" يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات والمجتمعات في الأردن، لتعزيز دور المرأة في قضايا السلام والأمن، كما يعمل المشروع على دعم وتمكين المرأة، من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لها.

--(بترا)

ع ع/ع ع/ف ق

29/06/2025 16:08:31