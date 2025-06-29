الطالب حميد عادل: تهنئة محمد بن راشد مصدر فخر واعتزاز

MENAFN - Al-Bayan) عبّر الطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد، من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فرع الشارقة من المسار العام، عن سعادته الغامرة بالتفوق، موجهاً رسالة إلى طلاب الأعوام المقبلة بأن فرحة التخرج تستحق كل تعب وجهد يُبذل في الطريق.

وأوضح أن شعور الفرح الذي عاشه في تلك اللحظة لا يمكن وصفه، خاصة حين شاهد تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي كانت مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له.

وأكد أن ما تحقق لم يكن لولا وقوف أسرته إلى جانبه، ودعم قيادة الدولة، وجهود مدرسته ومعلميه، مشيراً إلى أن ذلك يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه التعليم في دولة الإمارات.