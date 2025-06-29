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زراعة الزرقاء : لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

زراعة الزرقاء : لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

2025-06-29 10:00:22
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد مدير زراعة الزرقاء، حسين الخالدي، أن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في المنطقة الواقعة بين جبال العالوك والكمشة، لم يسفر عن أي أضرار في غابات العالوك.

وأوضح الخالدي، أن الحريق اقتصر على الأعشاب الجافة فقط، ولم يلحق أي ضرر بالأشجار أو بالغابة بشكل عام، مشيرا إلى أن كوادر الحراج التابعة للمديرية تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، وتمكنت من إخماده دون تسجيل أي خسائر.

ودعا الخالدي، المواطنين والمتنزهين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال التنزه، خاصة عند إشعال النيران، وعدم رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية، حفاظا على السلامة العامة وحماية الغابات من الحرائق.

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