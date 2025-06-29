زراعة الزرقاء : لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب

زراعة الزرقاء : لا أضرار في غابات العالوك جراء حريق الأعشاب
خبرني - أكد مدير زراعة الزرقاء، حسين الخالدي، أن الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في المنطقة الواقعة بين جبال العالوك والكمشة، لم يسفر عن أي أضرار في غابات العالوك.
وأوضح الخالدي، أن الحريق اقتصر على الأعشاب الجافة فقط، ولم يلحق أي ضرر بالأشجار أو بالغابة بشكل عام، مشيرا إلى أن كوادر الحراج التابعة للمديرية تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة، وتمكنت من إخماده دون تسجيل أي خسائر.
ودعا الخالدي، المواطنين والمتنزهين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال التنزه، خاصة عند إشعال النيران، وعدم رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية، حفاظا على السلامة العامة وحماية الغابات من الحرائق.
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