المنشآت السياحية تدعم مبادرات سلامة الأغذية في رأس الخيمة

MENAFN - Al-Bayan) تهدف المبادرة، التي أطلقتها إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للتجارب السياحية عالية الجودة، ونفذ عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية في رأس الخيمة على مدار العام الماضي مجموعة من المبادرات الرائدة في سلامة الأغذية، بما في ذلك برامج شاملة لتأهيل الموظفين في مجال نظافة الأغذية وسلامتها، وإجراء عمليات تدقيق داخلي منتظمة، وتدريبات تنشيطية لضمان الامتثال المستمر لأحدث لوائح سلامة الأغذية.

وجذبت المبادرة العديد من المنشآت الفندقية للمشاركة فيها ضمن جائزة رأس الخيمة السنوية لسلامة الغذاء 2025، حيث فاز فندق سيتي ماكس رأس الخيمة بجائزة ((أفضل منشأة غذائية في قطاع الفنادق))، وحصد الفندق الجائزة تكريماً لالتزامه الاستثنائي بسلامة الغذاء، وممارسات النظافة، والتميز التشغيلي في قطاع الضيافة. ويعزز هذا الإنجاز مكانة سيتي ماكس كعلامة تجارية موثوقة في قطاع الضيافة، تضع رفاهية الضيوف في صدارة عملياتها.

وحصل الفندق على الجائزة بعد تقييم دقيق أجرته لجنة تحكيم رفيعة المستوى. والتزمت عملية التقييم بالمعايير لسلامة الغذاء والأنظمة المعتمدة، مما يضمن عملية اختيار عادلة وشفافة ومهنية. وتضمنت عملية التقييم قياس الأداء بناءً على عدة معايير، بما في ذلك ممارسات مناولة الأغذية، ونظافة المطبخ، وتدريب الموظفين، وتطبيق الأنظمة.

وقال ساتيش نامبيار، رئيس العمليات في فنادق سيتي ماكس: ((يعتبر الفوز بهذه الجائزة نتيجة مباشرة لتركيز فريقنا المستمر على تطبيق معايير صارمة لسلامة الأغذية والنظافة والحفاظ عليها. يسرنا الحصول على هذا التقدير من بلدية رأس الخيمة، وسنواصل المحافظة على هذه المعايير التي تشكل جزءاً أساسياً من عملياتنا)).

وتهدف جائزة رأس الخيمة لسلامة الغذاء إلى الارتقاء بمعايير الصحة العامة والسلامة في الإمارة، من خلال تكريم التميز في المؤسسات الغذائية والأداء الفردي في هذا القطاع.

وصرح متحدث باسم إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن فندق سيتي ماكس رأس الخيمة يمثل نموذجاً يحتذى كمؤسسة غذائية متميزة، وأن التزام الفندق بسلامة الغذاء والتطبيق المستمر لأفضل الممارسات العالمية، يضع معايير جديدة في قطاع الفنادق والضيافة.