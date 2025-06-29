مؤسسة ولي العهد رؤية ملكية ملهمة: شباب قادر لأردن طموح

مؤسسة ولي العهد رؤية ملكية ملهمة: شباب قادر لأردن طموح
عمان 29 حزيران (بترا) بشرى نيروخ- برؤية تُجسّد الإصرار على تحقيق التقدّم والازدهار وبتوجيه ملكي، يسعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد منذ عام 2009 إلى تعزيز دور الشباب في بناء الوطن وتطوير الاقتصاد الأردني، وقيادة النهوض بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والسياحة.
والتزاماً من سموّه ببناء مستقبل مشرق لشباب الأردن استنادا لإلهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة مجتمعاتهم وتطويرها وتولّي مسؤولية القيادة، وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة، وحثّهم على ارتياد العمل التقني والمهني، تم تأسيس مؤسسة ولي العهد بقانون خاص.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، انبثقت مبادرات مؤسسة ولي العهد في جميع محافظات المملكة لتجسّد على أرض الواقع إيمان سموّه بأن الشباب الأردني قادر على تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنمويّة كمواطنين فاعلين.
وتنفيذاً لرؤية سموّه الرامية لبناء مستقبل مشرق للشباب في الأردن، بدأت مؤسسة ولي العهد عملها انطلاقاً من إيمانه العميق بأن الشباب هم الأساس في تشكيل مستقبل المملكة.
ومنذ تأسيس مؤسسة ولي العهد، وفر سموه منبراً للشباب لابتكار مستقبلهم عبر استثمار مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم الفعّالة، وتزويدهم بالفرص التي تعزز قدرتهم على التعلّم والتطوع والريادة، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم الذي يطمحون إليه، وخدمة وطنهم ومجتمعهم.
وتتمحور جهود المؤسسة حول رؤيتها "شباب قادر لأردن طموح"، حيث تعمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسة هي: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتندرج ضمنها برامج مصمّمة على أسس علمية وتراعي متطلبات السوق المحلي والمستجدات العالمية.
فمن خلال مسار المشاركة الاقتصادية، تُعدّ مؤسسة ولي العهد الشباب للمشاركة في سوق العمل الذي تتغيّر وتتطور متطلّباته بشكل سريع ولافت، ولتحقيق ذلك، توفر المؤسسة فرصاً حقيقية تهدف لتدريبهم ومنحهم المهارات والمعارف اللازمة لضمان حصولهم على فرص العمل التي يستحقون، بهدف المشاركة الفعلية في النموّ الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية.
ففي مسار القيادة، تهدف مؤسسة ولي العهد إلى تعزيز عقلية القيادة التي ترتبط بتطوير وخدمة المجتمع لدى شبابنا الواعد، ومنحهم ما يلزم ليكونوا قادة حقيقيين على المستوى الشّخصي والوطني، حيث تحرص المؤسسة على أن تعمل ضمن خطط واضحة تُركّز على تشكيل هوية شبابية مميزة ومعطاءة، وتضمن أن يحمل شبابنا أساسيات المواطنة الفعّالة، والتركيز على دورهم في قيادة التغيير الإيجابي.
وتسعى مؤسسة ولي العهد من خلال مسار التنمية المجتمعية المستدامة، إلى بناء مجتمع مستدام ومَرِن، من خلال العمل المُنظّم الذي يشمل المجتمع بأكمله، أفراداً وجماعات بمشاركة الشباب، والتزامهم بمسؤوليتهم المجتمعية، وبدورها تعمل المؤسسة على إيجاد بيئة تدعم استمرار نموّهم وتمنحهم الفُرص، الأمر الذي يضمن تمكينهم والتواصل الفعّال بينهم، فضلا عن الحملات والاستجابات الإنسانية.
وتوسعت جهود المؤسسة اليوم لتشمل أكثر من 14 برنامجاً نوعياً تعكس التزام سمو ولي العهد بتمكين الشباب في كافة محافظات المملكة، حيث بات للمؤسسة حضور يومي فعّال من خلال 26 موقعاً موزعة جغرافياً لتشمل مكاتب في كافة محافظات المملكة تتواصل مع الشباب بشكل مستمر، كما تعمل المؤسسة بكافة طاقاتها لتوفير الفرص لأكثر من 2.2 مليون شاب وشابة سنوياً.
ومن خلال برامج جامعة الحسين التقنية، وكلية التدريب المهني المتقدم، و "برنامج القيادة للمدارس" و"خطى الحسين"، وجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، وغيرها الكثير، يرى الشباب الأردني في سمو الأمير الحسين قائداً يقودهم نحو آفاق جديدة من الطموح والريادة.
وتبرز إنجازات مؤسسة ولي العهد في كافة برامجها، فبرنامج "خطى الحسين" على سبيل المثال، يوشك على تخريج الفوج الرابع من المشاركين والذين عمل البرنامج على مدار عام كامل على بناء قدراتهم عبر تدريبات عملية ونظرية لتعزيز مفهوم القائد المجتمعي والذي يتحلى بالمسؤولية، حيث يعمل البرنامج من خلال مفهوم "الخدمة من أجل القيادة" وهو أيضاً على وشك فتح أبواب التسجيل للشباب والشابات للالتحاق بالدورة الخامسة ليصيغ جيلاً جديداً من الشباب الذين يؤمنون بالتغيير الإيجابي، أما جامعة الحسين التقنية فقد بلغت نسبة التوظيف بين خريجيها نحو 100%، إضافة إلى برنامج "42 عمّان" الذي يوفر فرصة تعليمية رائدة في مجال البرمجة دون معلمين وبأسلوب مبتكر ويعمل على افتتاح المقر الجديد له في محافظة إربد.
وفي إطار الاهتمام بالتعليم المهني، أطلقت مؤسسة ولي العهد كلية التدريب المهني المتقدم التي تعمل حالياً في 7 مراكز في المملكة وتقدّم أكثر من 65 تخصصًا حديثًا، إلى جانب العمل على افتتاح مركز رئيس متكامل في وادي السير.
أما من حيث دعم الابتكار، فقد أنشأت المؤسسة مركز التميز للريادة والابتكار "The Core" في جامعة الحسين التقنية، إلى جانب مختبر التصنيع الرقمي (مساحة الصناع) الذي أنتج قصص نجاح محلية لمبتكرين منهم من تمكن من الحصول على براءات اختراع عالمية والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية وحتى العالمية.
ويأتي منتدى (تواصُل) كأحد أبرز منصات الحوار الوطني التي تنظمها المؤسسة والتي تتوج جهودها على مدار العام في رصد أبرز القضايا الوطنية التي تهم الشباب والمجتمع لطرحها ضمن جلسات حوارية تجمع الشباب بأصحاب القرار لبحث التحديات والفرص، حيث فتح المجال ضمن نسخته الثالثة والتي عقدت مطلع شهر حزيران للمئات من الشباب من كافة المحافظات للمشاركة في نقاشات وطنية حول قضايا المستقبل والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال والسياحة والفن والثقافة والإصلاح الإداري تحت رعاية كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وبحسب المؤسسة، فإن عدد المتطوعين المسجلين على منصة (نحنُ)؛ المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب والتي تنفذ أعمالها بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تجاوز 200 ألف متطوع ومتطوعة، والذين بدورهم عملوا على إنجاز أكثر من 5.4 مليون ساعة تطوع لإفادة مئات الآلاف من أفراد المجتمع المحلي في كافة محافظات المملكة.
وتؤمن المؤسسة بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الوصول للشباب حيث هم، ولهذا تصمّم برامجها بناء على أولويات المحافظات واحتياجاتها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تعمل اليوم مع قاعدة كبيرة من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين تتجاوز أربعة آلاف وخمسمئة شريك.
وتعكس قصص النجاح الشبابية والتي انبثقت من مؤسسة ولي العهد، من اختراعات ومبادرات وصولاً إلى شركات ناشئة نماذج شبابية وطنية ذات أثر، مدى فاعلية النموذج الذي تتبعه المؤسسة، حيث تُمكّن الشباب من تصميم حلولهم بأنفسهم.
ويواصل سمو ولي العهد زياراته إلى المؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة، ويستمع إلى احتياجاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم خاصة الشباب، حول كيفية مواصلة بناء الأردن وصولاً إلى المستقبل المشرق والمزدهر.
واليوم، وبعد عشر سنوات على التأسيس، تُعد مؤسسة ولي العهد منصة وطنية رائدة تربط الشباب بفرص النمو وتُحفّزهم على المبادرة والاعتماد على الذات، تحقيقاً لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كما قال في كلمته خلال افتتاح منتدى (تواصُل 2025): "حين تتاح للإنسان وسائل الارتقاء بواقعه، ينشأ مجتمع قوي ومنيع".
--(بترا)
ب ن/ اح
29/06/2025 15:49:06
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