مؤسسة ولي العهد رؤية ملكية ملهمة: شباب قادر لأردن طموح

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عمان 29 حزيران (بترا) بشرى نيروخ- برؤية تُجسّد الإصرار على تحقيق التقدّم والازدهار وبتوجيه ملكي، يسعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد منذ عام 2009 إلى تعزيز دور الشباب في بناء الوطن وتطوير الاقتصاد الأردني، وقيادة النهوض بالقطاعات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والسياحة.

والتزاماً من سموّه ببناء مستقبل مشرق لشباب الأردن استنادا لإلهامهم وتوجيههم للمشاركة في خدمة مجتمعاتهم وتطويرها وتولّي مسؤولية القيادة، وتحفيزهم نحو الابتكار والريادة، وحثّهم على ارتياد العمل التقني والمهني، تم تأسيس مؤسسة ولي العهد بقانون خاص.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، انبثقت مبادرات مؤسسة ولي العهد في جميع محافظات المملكة لتجسّد على أرض الواقع إيمان سموّه بأن الشباب الأردني قادر على تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنمويّة كمواطنين فاعلين.

وتنفيذاً لرؤية سموّه الرامية لبناء مستقبل مشرق للشباب في الأردن، بدأت مؤسسة ولي العهد عملها انطلاقاً من إيمانه العميق بأن الشباب هم الأساس في تشكيل مستقبل المملكة.

ومنذ تأسيس مؤسسة ولي العهد، وفر سموه منبراً للشباب لابتكار مستقبلهم عبر استثمار مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم الفعّالة، وتزويدهم بالفرص التي تعزز قدرتهم على التعلّم والتطوع والريادة، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم الذي يطمحون إليه، وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وتتمحور جهود المؤسسة حول رؤيتها "شباب قادر لأردن طموح"، حيث تعمل ضمن ثلاثة مسارات رئيسة هي: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتندرج ضمنها برامج مصمّمة على أسس علمية وتراعي متطلبات السوق المحلي والمستجدات العالمية.

فمن خلال مسار المشاركة الاقتصادية، تُعدّ مؤسسة ولي العهد الشباب للمشاركة في سوق العمل الذي تتغيّر وتتطور متطلّباته بشكل سريع ولافت، ولتحقيق ذلك، توفر المؤسسة فرصاً حقيقية تهدف لتدريبهم ومنحهم المهارات والمعارف اللازمة لضمان حصولهم على فرص العمل التي يستحقون، بهدف المشاركة الفعلية في النموّ الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية.

ففي مسار القيادة، تهدف مؤسسة ولي العهد إلى تعزيز عقلية القيادة التي ترتبط بتطوير وخدمة المجتمع لدى شبابنا الواعد، ومنحهم ما يلزم ليكونوا قادة حقيقيين على المستوى الشّخصي والوطني، حيث تحرص المؤسسة على أن تعمل ضمن خطط واضحة تُركّز على تشكيل هوية شبابية مميزة ومعطاءة، وتضمن أن يحمل شبابنا أساسيات المواطنة الفعّالة، والتركيز على دورهم في قيادة التغيير الإيجابي.

وتسعى مؤسسة ولي العهد من خلال مسار التنمية المجتمعية المستدامة، إلى بناء مجتمع مستدام ومَرِن، من خلال العمل المُنظّم الذي يشمل المجتمع بأكمله، أفراداً وجماعات بمشاركة الشباب، والتزامهم بمسؤوليتهم المجتمعية، وبدورها تعمل المؤسسة على إيجاد بيئة تدعم استمرار نموّهم وتمنحهم الفُرص، الأمر الذي يضمن تمكينهم والتواصل الفعّال بينهم، فضلا عن الحملات والاستجابات الإنسانية.

وتوسعت جهود المؤسسة اليوم لتشمل أكثر من 14 برنامجاً نوعياً تعكس التزام سمو ولي العهد بتمكين الشباب في كافة محافظات المملكة، حيث بات للمؤسسة حضور يومي فعّال من خلال 26 موقعاً موزعة جغرافياً لتشمل مكاتب في كافة محافظات المملكة تتواصل مع الشباب بشكل مستمر، كما تعمل المؤسسة بكافة طاقاتها لتوفير الفرص لأكثر من 2.2 مليون شاب وشابة سنوياً.

ومن خلال برامج جامعة الحسين التقنية، وكلية التدريب المهني المتقدم، و "برنامج القيادة للمدارس" و"خطى الحسين"، وجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، وغيرها الكثير، يرى الشباب الأردني في سمو الأمير الحسين قائداً يقودهم نحو آفاق جديدة من الطموح والريادة.

وتبرز إنجازات مؤسسة ولي العهد في كافة برامجها، فبرنامج "خطى الحسين" على سبيل المثال، يوشك على تخريج الفوج الرابع من المشاركين والذين عمل البرنامج على مدار عام كامل على بناء قدراتهم عبر تدريبات عملية ونظرية لتعزيز مفهوم القائد المجتمعي والذي يتحلى بالمسؤولية، حيث يعمل البرنامج من خلال مفهوم "الخدمة من أجل القيادة" وهو أيضاً على وشك فتح أبواب التسجيل للشباب والشابات للالتحاق بالدورة الخامسة ليصيغ جيلاً جديداً من الشباب الذين يؤمنون بالتغيير الإيجابي، أما جامعة الحسين التقنية فقد بلغت نسبة التوظيف بين خريجيها نحو 100%، إضافة إلى برنامج "42 عمّان" الذي يوفر فرصة تعليمية رائدة في مجال البرمجة دون معلمين وبأسلوب مبتكر ويعمل على افتتاح المقر الجديد له في محافظة إربد.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم المهني، أطلقت مؤسسة ولي العهد كلية التدريب المهني المتقدم التي تعمل حالياً في 7 مراكز في المملكة وتقدّم أكثر من 65 تخصصًا حديثًا، إلى جانب العمل على افتتاح مركز رئيس متكامل في وادي السير.

أما من حيث دعم الابتكار، فقد أنشأت المؤسسة مركز التميز للريادة والابتكار "The Core" في جامعة الحسين التقنية، إلى جانب مختبر التصنيع الرقمي (مساحة الصناع) الذي أنتج قصص نجاح محلية لمبتكرين منهم من تمكن من الحصول على براءات اختراع عالمية والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الإقليمية وحتى العالمية.

ويأتي منتدى (تواصُل) كأحد أبرز منصات الحوار الوطني التي تنظمها المؤسسة والتي تتوج جهودها على مدار العام في رصد أبرز القضايا الوطنية التي تهم الشباب والمجتمع لطرحها ضمن جلسات حوارية تجمع الشباب بأصحاب القرار لبحث التحديات والفرص، حيث فتح المجال ضمن نسخته الثالثة والتي عقدت مطلع شهر حزيران للمئات من الشباب من كافة المحافظات للمشاركة في نقاشات وطنية حول قضايا المستقبل والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال والسياحة والفن والثقافة والإصلاح الإداري تحت رعاية كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وبحسب المؤسسة، فإن عدد المتطوعين المسجلين على منصة (نحنُ)؛ المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب والتي تنفذ أعمالها بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تجاوز 200 ألف متطوع ومتطوعة، والذين بدورهم عملوا على إنجاز أكثر من 5.4 مليون ساعة تطوع لإفادة مئات الآلاف من أفراد المجتمع المحلي في كافة محافظات المملكة.

وتؤمن المؤسسة بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الوصول للشباب حيث هم، ولهذا تصمّم برامجها بناء على أولويات المحافظات واحتياجاتها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، حيث تعمل اليوم مع قاعدة كبيرة من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين تتجاوز أربعة آلاف وخمسمئة شريك.

وتعكس قصص النجاح الشبابية والتي انبثقت من مؤسسة ولي العهد، من اختراعات ومبادرات وصولاً إلى شركات ناشئة نماذج شبابية وطنية ذات أثر، مدى فاعلية النموذج الذي تتبعه المؤسسة، حيث تُمكّن الشباب من تصميم حلولهم بأنفسهم.

ويواصل سمو ولي العهد زياراته إلى المؤسسات الأردنية الحكومية والخاصة، ويستمع إلى احتياجاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم خاصة الشباب، حول كيفية مواصلة بناء الأردن وصولاً إلى المستقبل المشرق والمزدهر.

واليوم، وبعد عشر سنوات على التأسيس، تُعد مؤسسة ولي العهد منصة وطنية رائدة تربط الشباب بفرص النمو وتُحفّزهم على المبادرة والاعتماد على الذات، تحقيقاً لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كما قال في كلمته خلال افتتاح منتدى (تواصُل 2025): "حين تتاح للإنسان وسائل الارتقاء بواقعه، ينشأ مجتمع قوي ومنيع".

--(بترا)

ب ن/ اح

29/06/2025 15:49:06





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