وزيرة السياحة: الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لدعم أرشفة النقوش

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الزرقاء 29 حزيران (بترا)- أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، التزام الوزارة بدعم جهود توثيق الإرث الحضاري الأردني والحفاظ عليه، مشيرةً إلى أن الرقمنة تمثّل اليوم أداة حيوية لحماية هذا التراث ونقله إلى الأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال رعايتها الورشة السنوية الأولى حول "التوثيق الكتابي: الأساليب التقليدية والأفق الرقمي"، التي نظّمتها كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية، ومركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام في الجامعة الأردنية، بهدف تطوير أدوات البحث وتوثيق النقوش في الأردن والحفاظ عليها.

وقالت عناب إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكّل أداة أساسية لدعم عمليات أرشفة النقوش، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات تفاعلية تمكّن الباحثين من الوصول إليها بسهولة ودقّة، إلى جانب مساهمتها في قراءة النصوص المتضرّرة وإعادة بناء الأجزاء المفقودة، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم تاريخنا وصونه.

وأشارت إلى توثيق أكثر من 60 ألف نقش متنوع من شمال المملكة إلى جنوبها، ما يجعل الأردن متحفاً مفتوحاً، وربما أكبر مكتبة في الهواء الطلق في العالم تحتضن تاريخ البشرية.

وأضافت أن وزارة السياحة تعكف حالياً على إنشاء متحف للنقوش في منطقة الصفاوي؛ ليكون منارة معرفية تتيح الاطلاع على تاريخ المنطقة وتعزيز هويتها الثقافية، فيما تعمل دائرة الآثار العامة على استحداث قسم للنقوش ضمن هيكلها التنظيمي الجديد.

بدوره، قال رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، إن الأردن يمتلك سردية وطنية ممتدة منذ مهد التاريخ، وإن مسؤولية الجامعات الأردنية توثيق هذا الإرث الحضاري وصونه. وأعرب عن اعتزاز الجامعة بكونها جزءاً من هذا الجهد العلمي المشترك في توثيق التراث الوطني الكتابي وحمايته ونشره، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.

وبيّن أن الذكاء الاصطناعي أصبح مجالاً واسعاً ومهماً للباحثين، باعتباره ضرورة في تطوير أدوات حفظ التراث وتوثيقه، وتوسيع آفاق الذاكرة الثقافية من شكلها الورقي إلى حضور رقمي دائم ومتاح عبر الأجيال، بأعلى درجات الدقة والموثوقية.

وأكد الحياري أهمية هذه الورشة في الوصول إلى مخرجات عملية تُسهم في بلورة محاور إطلاق مشروع وطني متكامل لإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للتراث الكتابي الأردني بجميع أشكاله، تدعم صونه وحمايته، وتُسخّر أدوات المستقبل في خدمته وإحيائه ضمن سياقات معرفية معاصرة.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، أن حضارة الأمم ومستوى مدنيتها يتناسبان طردياً مع قدرتها على حفظ موروثها الإنساني، ومعرفتها بوجوه الإبداع لدى من سبقوها، مبيّناً أن استعمال تقنيات التوثيق والأرشفة الحديثة لا يضمن الحفاظ على هذا الإرث فقط، بل يتيح الوصول السلس إلى المعلومات واسترجاعها بمرونة وكفاءة.

وأشار إلى أن إدارة المستندات وأرشفتها إلكترونياً وورقياً أصبحت ضرورة لتعزيز كفاءة سير العمل، وضمان أمن البيانات، والامتثال للمعايير العالمية، داعياً المختصين في هذا المجال إلى التزود باستمرار بالمعارف والاستراتيجيات والأدوات اللازمة للانتقال من أنظمة ورقية إلى حلول رقمية آمنة، مؤتمتة وفاعلة.

من جانبه، أكد عميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، الدكتور نايف حداد، أهمية الورشة بوصفها منصة علمية تفاعلية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعزز تبادل الخبرات في حقل تتقاطع فيه المعرفة التاريخية مع التقنية الحديثة.

وقدّمت مديرة مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، الدكتورة ندى الروابدة، عرضاً عن جهود المركز في جمع الوثائق والمخطوطات، وسجلات المحاكم الشرعية، والأوقاف، والصحف، والمذكّرات، والخرائط، والرحلات، والروايات، والصور.

وتضمنت الورشة جلستين؛ تناولت الأولى تجارب توثيق النقوش في البادية الأردنية، قدّمها الدكتور مايكل ماكدونالد من جامعة أكسفورد، تلتها محاضرة للدكتور علي المناصير من الجامعة الهاشمية حول "التراث الكتابي في الأردن وآفاق الرقمنة".

أما الجلسة الثانية، فقدّم فيها الدكتور أحمد الجلاد من جامعة ولاية أوهايو الأميركية محاضرة حول "علم النقوش، الآثار الاصطناعية، والذكاء الاصطناعي"، كما قدّم الدكتور سلطان المعاني من الجامعة الهاشمية ورقة بحثية تناولت "أدب النقوش في الماضي والحاضر في ضوء الذكاء الاصطناعي"، وتحدث الدكتور أحمد لاش من دائرة الآثار العامة عن جهود توثيق النقوش في وادي رم وأهمية رقمنتها في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية، فيما قدّم الدكتور فراس السليحات من كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية محاضرة علمية حول دور الأسنان في علم الآثار، مستعرضاً كيف تُسهم البيانات البيولوجية والذكاء الاصطناعي في كشف جوانب غير مألوفة من حياة الإنسان القديم.

واختُتمت الورشة أعمالها بجلسة نقاش مفتوح تناولت أبرز المحاور والتوصيات، منها: ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية موحدة للنقوش والوثائق، وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال، ودمج مساقات التوثيق الرقمي ضمن البرامج الأكاديمية في السياحة والآثار.

--(بترا)

ن ش/ن ح/رق

29/06/2025 15:49:49





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