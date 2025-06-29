المستشفى الميداني الأردني نابلس 7 يباشر خدماته الطبية والعلاجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 حزيران (بترا)- باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/7، اليوم الأحد، استقبال المراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، من أجل التخفيف من آثار المعاناة التي يعيشها الأهالي في الضفة الغربية.

وقال قائد قوة المستشفى:" إنه جرى اليوم البدء باستقبال المرضى والمراجعين، في إطار الرسالة الإنسانية والطبية التي تحملها الكوادر الطبية، مؤكداً أن المستشفى يعمل بكل ما لديه من إمكانات لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في مدينة نابلس.

واستقبل المستشفى خلال يومه الأول 670 حالة طبية، تضمنت عمليات صغرى وأمراض مزمنة وفحوصات مخبرية وحالات طارئة باطنية، من خلال عيادات متخصصة ومجهزة بمختلف التخصصات، لضمان تلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

ويضم المستشفى عيادات طبية من مختلف التخصصات، عيادة أطفال، نسائية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، إضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وصغرى، وغرفتي عناية حثيثة ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية، بإشراف كادر طبي مؤهل يضم أطباء وممرضين، بالإضافة إلى المهن الطبية المساندة.

وعبر الأهالي عن شكرهم للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لمواقفه المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

--(بترا)

ن ن/ع ع/ف ق

29/06/2025 15:49:51





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