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سامي بن عدي: العمل البرلماني في دولة الإمارات تجسيد لقيم الاتحاد وخارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا
(MENAFN- Orient Planet Group) أبوظبي،29 يونيو2025:
يمثّل العمل البرلماني في دولة الإمارات تجسيدًا للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الاتحاد، وخارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال اعتبار المشاركة في صنع القرارات الوطنية مبدأ راسخًا، وأن تطوير كافة المؤسسات أولوية دائمة. حيث أصبح المجلس الوطني الاتحادي هو المعبر عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن والمساهم في حل مشاكلهم وبحث قضاياهم من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية (التشريعية-الرقابية). وبهذا المعنى، يُعتبر اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لتعزيز تجربتنا البرلمانية وتزكية روح الانتماء والمشاركة، وتقدير الجهود التي أسهمت في ترسيخ هذه التجربة البرلمانية المتميزة، مؤكدين التزامنا بقيم الابتكار والنزاهة والشفافية والمسؤولية، في سبيل الارتقاء بمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية.
يمثّل العمل البرلماني في دولة الإمارات تجسيدًا للقيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الاتحاد، وخارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا من خلال اعتبار المشاركة في صنع القرارات الوطنية مبدأ راسخًا، وأن تطوير كافة المؤسسات أولوية دائمة. حيث أصبح المجلس الوطني الاتحادي هو المعبر عن طموحات وتطلعات أبناء الوطن والمساهم في حل مشاكلهم وبحث قضاياهم من خلال ممارسة صلاحياته الدستورية (التشريعية-الرقابية). وبهذا المعنى، يُعتبر اليوم الدولي للعمل البرلماني مناسبة لتعزيز تجربتنا البرلمانية وتزكية روح الانتماء والمشاركة، وتقدير الجهود التي أسهمت في ترسيخ هذه التجربة البرلمانية المتميزة، مؤكدين التزامنا بقيم الابتكار والنزاهة والشفافية والمسؤولية، في سبيل الارتقاء بمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية.
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