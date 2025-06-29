محاضرة علمية عن الوضع الوبائي لمرض الملاريا

محاضرة علمية عن الوضع الوبائي لمرض الملاريا
أقيمت في مدرج كلية العلوم جامعة طرابلس بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ،محاضرة علمية عن الوضع الوبائي لمرض الملاريا في ليبيا
أبرز النقاط حول المحاضرة ..
* تعاون مثمر : عُقدت المحاضرة بالتعاون بين قسم علم الحيوان وقسم البحوث والاستشارات بكلية العلوم ، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، هذا التعاون يؤكد على أهمية التكاتف بين الجهات الأكاديمية والبحثية والصحية لمكافحة الأمراض ..
* معلومات دقيقة : القي المحاضرة عضو من البرنامج الوطني لدحر عودة الملاريا ، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات المقدمة حول الوضع الوبائي للمرض في ليبيا ..
* الحضور : شهدت المحاضرة حضورًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، وعدد من المهتمين بالصحة والبحث العلمي، مما يعكس الاهتمام الواسع بهذا الموضوع الحيوي ..
* نقاشات بناءة : تخلل المحاضرة نقاشات علمية قيمة ، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين والمهتمين ..
* تعزيز الوعي والبحث : مثل هذه المحاضرات العلمية تلعب دورًا محوريًا في زيادة الوعي بالملاريا ، وتشجيع البحث العلمي ، وتوطيد التعاون لمكافحة الأمراض الوبائية ..
بشكل عام ، تعكس هذه المحاضرة الالتزام بمعالجة قضايا الصحة العامة المهمة في ليبيا وتشجع على تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في هذا المجالتوزيع APO Group بالنيابة عن National Center for Disease Control, Libya.
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