أقيمت في مدرج كلية العلوم جامعة طرابلس بالتعاون مع إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ،محاضرة علمية عن الوضع الوبائي لمرض الملاريا في ليبيا

أبرز النقاط حول المحاضرة ..

* تعاون مثمر : عُقدت المحاضرة بالتعاون بين قسم علم الحيوان وقسم البحوث والاستشارات بكلية العلوم ، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، هذا التعاون يؤكد على أهمية التكاتف بين الجهات الأكاديمية والبحثية والصحية لمكافحة الأمراض ..

* معلومات دقيقة : القي المحاضرة عضو من البرنامج الوطني لدحر عودة الملاريا ، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات المقدمة حول الوضع الوبائي للمرض في ليبيا ..

* الحضور : شهدت المحاضرة حضورًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا، وعدد من المهتمين بالصحة والبحث العلمي، مما يعكس الاهتمام الواسع بهذا الموضوع الحيوي ..

* نقاشات بناءة : تخلل المحاضرة نقاشات علمية قيمة ، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين والمهتمين ..

* تعزيز الوعي والبحث : مثل هذه المحاضرات العلمية تلعب دورًا محوريًا في زيادة الوعي بالملاريا ، وتشجيع البحث العلمي ، وتوطيد التعاون لمكافحة الأمراض الوبائية ..

بشكل عام ، تعكس هذه المحاضرة الالتزام بمعالجة قضايا الصحة العامة المهمة في ليبيا وتشجع على تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين في هذا المجال

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