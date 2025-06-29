عبير صبري تعلن انفصالها رسميا عن زوجها بعد 7 سنوات زواج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري انفصالها رسميًا عن زوجها المحامي أيمن البياع، بعد زواج دام سبع سنوات، في خطوة أثارت اهتمام جمهورها، خاصة أن العلاقة بينهما كانت تبدو مستقرة من الخارج.



ونشرت عبير صبري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" منشورًا أكدت فيه أن الانفصال تم في أجواء يسودها الهدوء والاحترام والتفاهم، مشيرة إلى أن السنوات التي قضتها مع زوجها كانت مليئة بالعشرة الطيبة.



وقالت في منشورها: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم.. أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائمًا مصدر أمان لي وقوة".



ورغم تداول الشائعات في الأسابيع الماضية حول وجود خلافات ومشكلات بين الطرفين، امتنعت عبير صبري عن الكشف عن أسباب الانفصال، مؤكدة أن إعلانها جاء بعد استقرار حالتها النفسية.



يذكر أن عبير صبري من الفنانات اللاتي تحافظن على خصوصية حياتهن الشخصية، وقد نالت دعمًا واسعًا من جمهورها بعد إعلان الانفصال، متمنين لها حياة مستقرة وسعيدة في المرحلة المقبلة.

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