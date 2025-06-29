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موقف محرج لليان رايمز خلال حفلة.. جسر أسنانها الأمامي يسقط فجأة

موقف محرج لليان رايمز خلال حفلة.. جسر أسنانها الأمامي يسقط فجأة

2025-06-29 06:07:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرضت المغنية الأمريكية الشهيرة ليان رايمز لموقف طريف ومحرج خلال أحد حفلاتها في منتجع كازينو سكاجيت بولاية واشنطن، عندما سقط جسر أسنانها الأمامي بشكل مفاجئ أثناء أدائها لأغنيتها.


وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، كشفت رايمز (42 عاماً) تفاصيل الحادثة قائلة إنها شعرت بشيء يتحرك في فمها، لتدرك أن جسر الأسنان، الذي خضعت لعمليات تركيب عدة، قد انفصل وسقط خلال العرض. هرعت بسرعة إلى جانب المسرح لإعادة تثبيته، ثم عادت لمواصلة الغناء.


وبالرغم من الإحراج، أظهرت رايمز احترافية عالية، حيث تابعت الغناء وهي تدفع بأسنانها للداخل بين السطور، خاصة مع الكلمات التي تحتوي على حروف صعبة النطق مثل "F" و"TH" و"SH".


وتعاملت ليان مع الموقف بروح مرحة، معتبرة أن هذه اللحظة كانت من أكثر اللحظات "إحراجاً وروعة" في مسيرتها، مؤكدة أن خيارها الوحيد كان إما مغادرة المسرح أو الاستمرار، فاختارت الاستمرار. ووجهت رسالة طريفة للجمهور: "إذا رأيتم شيئاً يطير من فمي، فقط أعيدوه إليّ!".


واختتمت الفيديو بالتأكيد على أن أسنانها عادت إلى مكانها، مضيفة أن مثل هذه المواقف المحرجة يمكن أن تتحول إلى لحظات إنسانية مضحكة وملهمة طالما توجد ابتسامة.

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