موقف محرج لليان رايمز خلال حفلة.. جسر أسنانها الأمامي يسقط فجأة

موقف محرج لليان رايمز خلال حفلة.. جسر أسنانها الأمامي يسقط فجأة
وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في "إنستغرام"، كشفت رايمز (42 عاماً) تفاصيل الحادثة قائلة إنها شعرت بشيء يتحرك في فمها، لتدرك أن جسر الأسنان، الذي خضعت لعمليات تركيب عدة، قد انفصل وسقط خلال العرض. هرعت بسرعة إلى جانب المسرح لإعادة تثبيته، ثم عادت لمواصلة الغناء.
وبالرغم من الإحراج، أظهرت رايمز احترافية عالية، حيث تابعت الغناء وهي تدفع بأسنانها للداخل بين السطور، خاصة مع الكلمات التي تحتوي على حروف صعبة النطق مثل "F" و"TH" و"SH".
وتعاملت ليان مع الموقف بروح مرحة، معتبرة أن هذه اللحظة كانت من أكثر اللحظات "إحراجاً وروعة" في مسيرتها، مؤكدة أن خيارها الوحيد كان إما مغادرة المسرح أو الاستمرار، فاختارت الاستمرار. ووجهت رسالة طريفة للجمهور: "إذا رأيتم شيئاً يطير من فمي، فقط أعيدوه إليّ!".
واختتمت الفيديو بالتأكيد على أن أسنانها عادت إلى مكانها، مضيفة أن مثل هذه المواقف المحرجة يمكن أن تتحول إلى لحظات إنسانية مضحكة وملهمة طالما توجد ابتسامة.
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