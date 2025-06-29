حماس تنفي ما أشيع عن شروطها لقبول صفقة التبادل

حماس تنفي ما أشيع عن شروطها لقبول صفقة التبادل
وقال الرشق في بيان له اليوم الأحد إن ما نشرته "سكاي نيوز عربية "على لسان "مصدر فلسطيني" كما زعمت أنه "شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لا أساس له من الصحة، ومليء بالأكاذيب المختلقة، وهو تلفيق مفضوح لا علاقة له بمواقف الحركة، ونرفضه جملة وتفصيلا.
وأكد أن "شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتطرح في العلن، وليس عبر "مصادر مجهولة" تخدم الاحتلال.
واعتبر أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة".
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عما وصفته بأنه "مصدر فلسطيني مسؤول" أمس السبت أن شروط "حماس" لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار تشمل طلب عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، إضافة إلى عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج.
كما تصر حماس، حسب المصدر، على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها، بالإضافة إلى ضمان أمريكي بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما.
RT
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