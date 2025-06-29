حماس تنفي ما أشيع عن شروطها لقبول صفقة التبادل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صحة ما نشرته "سكاي نيوز عربية" حول شروط الحركة لقبول صفقة التسوية في غزة، ووصف تقرير القناة بأنه "تلفيق مفضوح" و"مليء بالأكاذيب".وقال الرشق في بيان له اليوم الأحد إن ما نشرته "سكاي نيوز عربية "على لسان "مصدر فلسطيني" كما زعمت أنه "شروط حركة حماس لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة"، لا أساس له من الصحة، ومليء بالأكاذيب المختلقة، وهو تلفيق مفضوح لا علاقة له بمواقف الحركة، ونرفضه جملة وتفصيلا.وأكد أن "شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتطرح في العلن، وليس عبر "مصادر مجهولة" تخدم الاحتلال.



واعتبر أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة".



ونقلت "سكاي نيوز عربية" عما وصفته بأنه "مصدر فلسطيني مسؤول" أمس السبت أن شروط "حماس" لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار تشمل طلب عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، إضافة إلى عدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج.



كما تصر حماس، حسب المصدر، على وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها، بالإضافة إلى ضمان أمريكي بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما.

RT