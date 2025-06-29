حقيقة انفصال بيسان اسماعيل عن خطيبها محمود ماهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر اسم اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل قائمة الترند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن خطيبها وصديقها في المحتوى محمود ماهر، في خبر أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات كثيرة بين المتابعين.



ورغم انتشار هذه الأخبار على عدد من الصفحات المهتمة بالمشاهير، لم يصدر حتى اللحظة أي تصريح رسمي من بيسان أو محمود لتأكيد أو نفي ما يُشاع، ما ترك الباب مفتوحًا أمام الشائعات والتكهنات حول حقيقة العلاقة بينهما.



المتابعون لاحظوا أن الثنائي لا يزال يتابع بعضهما على منصات التواصل الاجتماعي، كما لم تتم إزالة صورهما المشتركة، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على أن الانفصال-إن صح-قد يكون غير نهائي، أو لم يحدث رسميًا بعد.



وحتى يتم تأكيد أو نفي الأخبار المتداولة، يبقى الجمهور في حالة ترقّب لأي رد مباشر من أحد الطرفين يكشف حقيقة ما يجري في هذه العلاقة التي لطالما حظيت بمتابعة واسعة عبر الإنترنت.

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