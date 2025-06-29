توجيهات جديدة من وزارة التربية الفلسطينية بخصوص التوجيهي في القطاع
ونوّهت الوزارة، في بيان، إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيًا لجميع المراحل، على النحو التالي:
المرحلة الأولى:
مخصصة لطلبة الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة 2023 (مواليد 2005):
الامتحان التجريبي: بتاريخ 17/7/2025
الامتحان الرسمي: بتاريخ 19/7/2025
المرحلة الثانية:
مخصصة لطلبة الثانوية العامة 2024 (مواليد 2006):
ستُعقد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ووفق الآليات ذاتها.
المرحلة الثالثة:
تخص طلبة الثانوية العامة 2025 (مواليد 2007):
تُعقد اختبارات هذه الفئة بعد الانتهاء من التقدم للمرحلة الثانية.
وأوضحت الوزارة أنها تتطلع إلى الانتهاء من المراحل الثلاث في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيُعلن لاحقًا عن الترتيبات الخاصة بطلبة الدراسة الخاصة، كما سيتم الإعلان عن ترتيبات عقد كل مرحلة فور الانتهاء من حصر أعداد المسجلين فيها.
كما أكدت الوزارة أن امتحانًا تجريبيًا سيتاح لكل مرحلة، بهدف تدريب الطلبة على آلية التقديم، موضحة أن شروحات تفصيلية حول الامتحانات وآلية التقدّم ستُنشر عبر صفحة الوزارة الرسمية وفضائية فلسطين التعليمية.
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