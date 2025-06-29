توجيهات جديدة من وزارة التربية الفلسطينية بخصوص التوجيهي في القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بالتحضيرات الفعلية لعقد امتحان الثانوية العامة في قطاع غزة، وذلك وفقًا لقرار لجنة الامتحانات العامة.

ونوّهت الوزارة، في بيان، إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيًا لجميع المراحل، على النحو التالي:

‎المرحلة الأولى:

مخصصة لطلبة الدورة الثالثة من امتحان الثانوية العامة 2023 (مواليد 2005):

الامتحان التجريبي: بتاريخ 17/7/2025

الامتحان الرسمي: بتاريخ 19/7/2025

‎المرحلة الثانية:

مخصصة لطلبة الثانوية العامة 2024 (مواليد 2006):

ستُعقد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ووفق الآليات ذاتها.

‎المرحلة الثالثة:

تخص طلبة الثانوية العامة 2025 (مواليد 2007):

تُعقد اختبارات هذه الفئة بعد الانتهاء من التقدم للمرحلة الثانية.

وأوضحت الوزارة أنها تتطلع إلى الانتهاء من المراحل الثلاث في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيُعلن لاحقًا عن الترتيبات الخاصة بطلبة الدراسة الخاصة، كما سيتم الإعلان عن ترتيبات عقد كل مرحلة فور الانتهاء من حصر أعداد المسجلين فيها.

كما أكدت الوزارة أن امتحانًا تجريبيًا سيتاح لكل مرحلة، بهدف تدريب الطلبة على آلية التقديم، موضحة أن شروحات تفصيلية حول الامتحانات وآلية التقدّم ستُنشر عبر صفحة الوزارة الرسمية وفضائية فلسطين التعليمية.