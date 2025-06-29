تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه تيك توكر شهير

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تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه تيك توكر شهير
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقدّم الفنان تامر حسني ببلاغ رسمي ضد صانع محتوى على "تيك توك" بتهمة الإساءة والتشهير بفيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أن الفيديوهات المتداولة تحمل إهانة شخصية ولا تندرج ضمن النقد الفني.
في السياق نفسه، ردّت مخرجة الفيلم سارة وفيق على انتقادات الناقد طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم بأنه "يفتقر للرؤية الإخراجية"، معتبرة تصريحاته محاولة لركوب التريند.
"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وحقق أكثر من 40 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو 2025.
في السياق نفسه، ردّت مخرجة الفيلم سارة وفيق على انتقادات الناقد طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم بأنه "يفتقر للرؤية الإخراجية"، معتبرة تصريحاته محاولة لركوب التريند.
"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وحقق أكثر من 40 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو 2025.
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