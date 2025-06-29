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تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه تيك توكر شهير

تامر حسني أمام النيابة.. سر استدعائه تيك توكر شهير

2025-06-29 06:07:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقدّم الفنان تامر حسني ببلاغ رسمي ضد صانع محتوى على "تيك توك" بتهمة الإساءة والتشهير بفيلمه الجديد "ريستارت"، مؤكدًا أن الفيديوهات المتداولة تحمل إهانة شخصية ولا تندرج ضمن النقد الفني.
في السياق نفسه، ردّت مخرجة الفيلم سارة وفيق على انتقادات الناقد طارق الشناوي، الذي وصف الفيلم بأنه "يفتقر للرؤية الإخراجية"، معتبرة تصريحاته محاولة لركوب التريند.
"ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وباسم سمرة، وحقق أكثر من 40 مليون جنيه منذ طرحه في 29 مايو 2025.

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