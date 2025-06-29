دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع

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دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت السلطات السورية اليوم الأحد صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا مؤخرا.
ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.
ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.
RT
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