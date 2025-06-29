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دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع

دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع

2025-06-29 06:07:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفت السلطات السورية اليوم الأحد صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا مؤخرا.

ودعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.

RT

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