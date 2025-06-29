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الضمان الاجتماعي: شمول الجميع هدف وطني واستحقاق قانوني

الضمان الاجتماعي: شمول الجميع هدف وطني واستحقاق قانوني

2025-06-29 06:07:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن طموح المؤسسة هو شمول جميع العاملين بمظلتها، مما يعزز الأمان الاجتماعي ويُـمكن الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر. وأضاف أنه لم يعد مقبولًا بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تضع المؤسسة على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية اللازمة لهم، كون الضمان الاجتماعي ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية وحقًّا أصيلًا لكافة العاملين والعاملات على أرض المملكة.
وأوضح الخلايلة أن المؤسسة تنفذ سلسلة من الحملات الإعلامية حاليًّا، تستهدف توعية المنشآت المتهربة عن شمول العاملين والعاملات لديها بأهمية الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على توفير الحماية لجميع الفئات المستهدفة بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، مما يتيح لهم الحصول على الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وبدل الأمومة.
وأشار إلى أن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بـ إجراءات وجولات دورية على المنشآت لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان، والتأكد من شمولهم منذ التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعيًا إلى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية والحقوقية المعنية بقضايا العمال، وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأكد الخلايلة أن المؤسسة تُولي الجانب الإعلامي أهمية كبيرة وتواكب التطورات في عملية اتصالها وتواصلها مع جمهورها لإيصال رسالتها إليهم داخل المملكة وفي مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف نشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بـ قانون الضمان، وهذا ما تجلى بـ إطلاق مبادرة إعلام رقمي ذو جودة ونشر مواد توعوية إعلامية على كافة منصاتها الرقمية، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية متخصصة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم والمنافع التأمينية والبرامج التي تطبقها المؤسسة.
وبيّن أن المؤسسة وفّرت لجمهورها العديد من قنوات التواصل، من خلال مركز اتصالها الموحد 117117، أو مركز الاتصال الوطني 065008080، أو من خلال حسابات المؤسسة الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراجعتهم لفروع المؤسسة لتقديم شكوى بعدم شمولهم بالضمان أو شمولهم على أجور غير أجورهم الحقيقية.

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