  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية

2025-06-29 06:07:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI)/ في كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) بتخصصات متعلقة بالشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد للعام الجامعي 2025-2026.
مزايا المنحة:
(تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، السكن الجامعي).
موعد تقديم الطلبات:
اعتباراً من تاريخ 14-7-2025 ولغاية 31-7-2025


آلية التقديم
على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:


ملاحظة:
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

MENAFN29062025000208011052ID1109737623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث