التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من معهد كوريا للتنمية (KDI)/ في كوريا الجنوبية في برنامجي (الماجستير والدكتوراه) بتخصصات متعلقة بالشؤون الدولية، السياسات الحكومية، سياسات التنمية، الإدارة العامة والاقتصاد للعام الجامعي 2025-2026.مزايا المنحة:(تغطية الرسوم الدراسية، مخصص شهري، السكن الجامعي).موعد تقديم الطلبات:اعتباراً من تاريخ 14-7-2025 ولغاية 31-7-2025



آلية التقديم

على الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب:





ملاحظة:

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.