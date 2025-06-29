التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية

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التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، نماذج أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمنهاج الرياضيات "الورقة الثانية" اليوم .
أسئلة الامتحان من هنا
أسئلة الامتحان من هنا
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