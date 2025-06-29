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التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية

التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية

2025-06-29 06:07:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، نماذج أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمنهاج الرياضيات "الورقة الثانية" اليوم .
أسئلة الامتحان من هنا


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