بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الإله الخطيب، جدّد بنك الإسكان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان، وذلك لعامي 2025 و2026.



وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش.

وتعدّ هذه الشراكة امتدادا للتعاون بين الطرفين، بما ينسجم مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك "إمكان الإسكان" ضمن قطاعات الصّحة والتّعليم والتّمكين الاجتماعي.



وحول هذه الشراكة قال الصفدي: "إنّ الدعم المستمر منذ سنوات لمؤسسة الحسين للسرطان، يعكس إيمان البنك بأهمية الاستدامة في الشراكات والتكافل لتعزيز التكامل في الأدوار، وبالتالي زيادة القدرة على مواجهة التحديات الصحية خاصة مرض السرطان، باعتبار ذلك مسؤولية على الجميع تحمّلها لتُتَرجم إلى رسالة أمل وتأثير ملموس في حياة المرضى وأسرهم."



من جانبها، أعربت قطامش عن تقديرها لبنك الإسكان لالتزامه بالبقاء جزءا من الجهود الوطنية الهادفة لتوفير رعاية شمولية لأكبر عدد من مرضى السرطان وفقا لأفضل المعايير، مؤكدةً أنّ هذا الدعم سيساهم في مواصلة المؤسسة رسالتها الإنسانية.



بموجب الشراكة، يستمرّ بنك الإسكان بدعم حفل الخير الذي يخصص ريعه لدعم رسالة المؤسسة، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وبرنامج سِوار الحسين التطوعي، ودعم جهود الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.

