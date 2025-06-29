بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام المؤسسة نسرين قطامش.
وتعدّ هذه الشراكة امتدادا للتعاون بين الطرفين، بما ينسجم مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك "إمكان الإسكان" ضمن قطاعات الصّحة والتّعليم والتّمكين الاجتماعي.
وحول هذه الشراكة قال الصفدي: "إنّ الدعم المستمر منذ سنوات لمؤسسة الحسين للسرطان، يعكس إيمان البنك بأهمية الاستدامة في الشراكات والتكافل لتعزيز التكامل في الأدوار، وبالتالي زيادة القدرة على مواجهة التحديات الصحية خاصة مرض السرطان، باعتبار ذلك مسؤولية على الجميع تحمّلها لتُتَرجم إلى رسالة أمل وتأثير ملموس في حياة المرضى وأسرهم."
من جانبها، أعربت قطامش عن تقديرها لبنك الإسكان لالتزامه بالبقاء جزءا من الجهود الوطنية الهادفة لتوفير رعاية شمولية لأكبر عدد من مرضى السرطان وفقا لأفضل المعايير، مؤكدةً أنّ هذا الدعم سيساهم في مواصلة المؤسسة رسالتها الإنسانية.
بموجب الشراكة، يستمرّ بنك الإسكان بدعم حفل الخير الذي يخصص ريعه لدعم رسالة المؤسسة، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وبرنامج سِوار الحسين التطوعي، ودعم جهود الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.
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