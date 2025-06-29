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نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

2025-06-29 06:07:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن تبريد المنزل بطرق بسيطة وفعالة، دون الاعتماد الكامل على التكييف:
☀️ التحكم في دخول الشمس
استخدمي ستائر سميكة أو عاكسة للضوء مثل "البلاك آوت".
أغلقي النوافذ والستائر في النهار وافتحيها ليلاً لتهوية المنزل.
🎨 الألوان تفرق
اعتمدي ألوانًا فاتحة وباردة في الديكور مثل الأبيض، الأزرق، والبيج لتهدئة الجو بصريًا.
🌬️ استخدام ذكي للمراوح
ضعي المروحة على الأرض ووجهيها للأعلى.
جربي وضع وعاء ثلج أمامها لخلق نسمة باردة.
في المراوح السقفية، اجعلي الدوران عكس عقارب الساعة.
💡 خففي مصادر الحرارة الداخلية
استبدلي مصابيح الهالوجين بـ LED.
تجنبي تشغيل الفرن في النهار، واستخدمي المايكروويف أو القلاية الهوائية.
🌿 النباتات لترطيب الجو
ضعي نباتات داخلية كالصبار ونبات الأفعى، فهي تمتص الحرارة وتطلق الرطوبة.
🛏️ نصائح للنوم المريح
استخدمي مفارش من القطن أو الكتان.
بردي الوسادة أو استخدمي قماشًا مبللًا على الرقبة قبل النوم.
🧊 نظام تبريد فعال واقتصادي
إن لم يتوفر التكييف المركزي، استخدمي مبردات الهواء أو بردي غرفة واحدة فقط.
احرصي على إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.
🧱 العزل يوفر الكثير
فكري بعزل السقف والجدران، واستخدمي أشرطة إسفنجية حول الأبواب لمنع تسرب الهواء.

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