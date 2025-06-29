مواجهة نارية بين الهلال ومانشستر سيتي بمونديال الأندية

مواجهة نارية بين الهلال ومانشستر سيتي بمونديال الأندية
المواجهة المرتقبة تجمع بين بطل أوروبا 2023، وبطل آسيا 2021، والتي ستكون ذات أهمية كبيرة، في ظل الطموح الكبير للفريق السعودي للذهاب بعيداً في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً.
ونجح الهلال في التأهل لدور الستة عشر بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة، والتي ضمت إلى جانبه ريال مدريد وريد بول سالزبورغ وباتشوكا المكسيكي.
وجاء الفوز على باتشوكا 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليضمن التأهل للفريق السعودي بعد خسارة ريد بول سالزبورغ أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط، متأهلاً بفارق نقطتين خلف الريال.
وكان الهلال قدم أداء أكثر من رائع في مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث تعادل معه 1-1 وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل والفوز بالمباراة، كما تصدى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، لضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، نفذها قائد الفريق الملكي، فيدريكو فالفيري.
وبقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، قدم الهلال بطولة مميزة حتى الآن، لكنه سيصطدم بفريق من مستوى آخر، وهو مانشستر سيتي، الذي يسعى مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلى الاطمئنان على فريقه بشكل كامل قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.
وسيواجه إنزاغي منافسه غوارديولا للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام، حيث التقيا في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، ونجح مانشستر سيتي في الفوز بهدف نظيف ضمن له اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، فيما شهدت المواجهة الثانية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموسم الماضي، تعادلاً سلبياً في ملعب"الاتحاد" بمدينة مانشستر الإنجليزية.
ويأمل إنزاغي في تحقيق الفوز والثأر لنفسه من غوارديولا الذي حرمه من لقب البطولة الأغلى في 2023، والتي خسرها إنزاجي مجدداً قبل شهر واحد فقط من الآن مع إنتر ميلان، حيث اهتزت شباك فريقه خمس مرات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليخسر فريقه فرصة تحقيق اللقب الرابع بطريقة مهينة، أدت إلى رحيله عن إدارة الفريق.
ويعلم الهلال ونجومه المتمثلة في قائده سالم الدوسري والمغربي بونو والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو ومواطنه مالكوم والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، صعوبة المهمة أمام فريق ليس فقط متمرس، بل أنه مرشح لنيل لقب البطولة وتعويض الجماهير عن موسمه الماضي الذي كان مخيبا للآمال.
من جانبه، يواصل غوارديولا الاستعداد للموسم الجديد، حيث تصدر الفريق مجموعته بدون أي مشاكل، وحقق الفوز بهدفين على الوداد المغربي في مستهل مشواره، قبل أن يكتسح العين الإماراتي بسداسية، ثم يسجل خمسة أهداف عبر خمسة لاعبين مختلفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في قمة صدارة المجموعة السابعة.
ويأمل بيب أن تواصل الصفقات الجديدة مثل الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي والهولندي تياني رايندرز، التألق بعدما قدموا أنفسهم بقوة في المباريات الثلاث بدور المجموعات.
وقد يكون الفوز بهذه البطولة أفضل تعويض لجماهير سيتي، خاصة وأن الفريق قدم موسما سيئا خسر خلاله كل الألقاب التي نافس عليها، بداية من لقب الدوري الذي خسره لصالح ليفربول، والكأس بعدما هزمه كريستال بالاس في النهائي، فيما ودع منافسات كأس الرابطة مبكراً، وخرج من ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وسيلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي.
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