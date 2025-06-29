مواجهة نارية بين الهلال ومانشستر سيتي بمونديال الأندية

المواجهة المرتقبة تجمع بين بطل أوروبا 2023، وبطل آسيا 2021، والتي ستكون ذات أهمية كبيرة، في ظل الطموح الكبير للفريق السعودي للذهاب بعيداً في البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً.

ونجح الهلال في التأهل لدور الستة عشر بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثامنة، والتي ضمت إلى جانبه ريال مدريد وريد بول سالزبورغ وباتشوكا المكسيكي.

وجاء الفوز على باتشوكا 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليضمن التأهل للفريق السعودي بعد خسارة ريد بول سالزبورغ أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، ليرفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط، متأهلاً بفارق نقطتين خلف الريال.

وكان الهلال قدم أداء أكثر من رائع في مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى بدور المجموعات، حيث تعادل معه 1-1 وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة للتسجيل والفوز بالمباراة، كما تصدى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال، لضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، نفذها قائد الفريق الملكي، فيدريكو فالفيري.

وبقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، قدم الهلال بطولة مميزة حتى الآن، لكنه سيصطدم بفريق من مستوى آخر، وهو مانشستر سيتي، الذي يسعى مدربه الإسباني بيب غوارديولا، إلى الاطمئنان على فريقه بشكل كامل قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وسيواجه إنزاغي منافسه غوارديولا للمرة الثالثة في ثلاثة أعوام، حيث التقيا في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، ونجح مانشستر سيتي في الفوز بهدف نظيف ضمن له اللقب الأوروبي الأول في تاريخه، فيما شهدت المواجهة الثانية في الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموسم الماضي، تعادلاً سلبياً في ملعب"الاتحاد" بمدينة مانشستر الإنجليزية.

ويأمل إنزاغي في تحقيق الفوز والثأر لنفسه من غوارديولا الذي حرمه من لقب البطولة الأغلى في 2023، والتي خسرها إنزاجي مجدداً قبل شهر واحد فقط من الآن مع إنتر ميلان، حيث اهتزت شباك فريقه خمس مرات أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليخسر فريقه فرصة تحقيق اللقب الرابع بطريقة مهينة، أدت إلى رحيله عن إدارة الفريق.

ويعلم الهلال ونجومه المتمثلة في قائده سالم الدوسري والمغربي بونو والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو ومواطنه مالكوم والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، صعوبة المهمة أمام فريق ليس فقط متمرس، بل أنه مرشح لنيل لقب البطولة وتعويض الجماهير عن موسمه الماضي الذي كان مخيبا للآمال.

من جانبه، يواصل غوارديولا الاستعداد للموسم الجديد، حيث تصدر الفريق مجموعته بدون أي مشاكل، وحقق الفوز بهدفين على الوداد المغربي في مستهل مشواره، قبل أن يكتسح العين الإماراتي بسداسية، ثم يسجل خمسة أهداف عبر خمسة لاعبين مختلفين في شباك يوفنتوس الإيطالي في قمة صدارة المجموعة السابعة.

ويأمل بيب أن تواصل الصفقات الجديدة مثل الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي والهولندي تياني رايندرز، التألق بعدما قدموا أنفسهم بقوة في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

وقد يكون الفوز بهذه البطولة أفضل تعويض لجماهير سيتي، خاصة وأن الفريق قدم موسما سيئا خسر خلاله كل الألقاب التي نافس عليها، بداية من لقب الدوري الذي خسره لصالح ليفربول، والكأس بعدما هزمه كريستال بالاس في النهائي، فيما ودع منافسات كأس الرابطة مبكراً، وخرج من ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وسيلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي.