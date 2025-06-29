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إندريك يعزز صفوف ريال مدريد بمونديال الأندية

إندريك يعزز صفوف ريال مدريد بمونديال الأندية

2025-06-29 06:07:21
(MENAFN- Amman Net) التحق المهاجم البرازيلي الشاب فيليبي إندريك بمعسكر ريال مدريد في الولايات المتحدة قبل مواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء.

غاب إندريك عن بعثة النادي "الملكي" المتهجة إلى أميركا في ظل معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما استلزم وجوده في مدريد للتعافي من الإصابة بشكل كامل.

واستقبل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد وباقي اللاعبين زميلهم البرازيلي في فندق الإقامة بالولايات المتحدة، وحظي باستقبال حار من الجميع.

ويستطيع إندريك اللعب مع ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، في ظل قيده بالفعل في قائمة الفريق قبل انطلاق المسابقة.

لكن من الناحية البدنية، يبدو من المستبعد تماماً مشاركة إندريك أمام يوفنتوس، أو حتى في المباريات التالية، لكن ربما تتغير الظروف مع وصول ريال مدريد إلى الأدوار النهائية، وغياب أكثر من لاعب في الجانب الهجومي.

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