إندريك يعزز صفوف ريال مدريد بمونديال الأندية

إندريك يعزز صفوف ريال مدريد بمونديال الأندية
غاب إندريك عن بعثة النادي "الملكي" المتهجة إلى أميركا في ظل معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما استلزم وجوده في مدريد للتعافي من الإصابة بشكل كامل.
واستقبل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد وباقي اللاعبين زميلهم البرازيلي في فندق الإقامة بالولايات المتحدة، وحظي باستقبال حار من الجميع.
ويستطيع إندريك اللعب مع ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، في ظل قيده بالفعل في قائمة الفريق قبل انطلاق المسابقة.
لكن من الناحية البدنية، يبدو من المستبعد تماماً مشاركة إندريك أمام يوفنتوس، أو حتى في المباريات التالية، لكن ربما تتغير الظروف مع وصول ريال مدريد إلى الأدوار النهائية، وغياب أكثر من لاعب في الجانب الهجومي.
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