رحيل محمد لافي.. قصيدة فلسطينية طويلة بدأت بالنكبة

MENAFN - Amman Net) >هجرتان كبيرتان رسمتا حياة الشاعر الفلسطيني محمد لافي (1945–2025)، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 80 عاماً. الهجرة الأولى كانت مع النكبة عام 1948، حين خرج من قريته حتّا في قضاء غزة إلى الضفة الغربية، أما الهجرة الثانية فكانت مع النكسة عام 1967، حين انتقل إلى الأردن.

أتمّ الراحل تعليمه الثانوي في أريحا، ثم درس اللغة العربية في جامعة بيروت بين عامَي 1973 و1974. وعاش متنقّلاً بين بيروت ودمشق، ليستقرّ منذ التسعينيات في عمّان، حيث قدّم برنامج "شاعر وقضية" في الإذاعة الأردنية منذ عام 1996، إلى جانب عمله في التعليم. كما عمل في الصحافة السورية والأردنية، وكتب سيناريوهات لأفلام، أبرزها الفيلم الوثائقي "الحكيم... جورج حبش".

أصدر لافي تسعة دواوين شعرية، وعكست تجربته تحوّلات في شكل القصيدة وتأثّره بالأحداث السياسية التي عاشها، مثل خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، فكتب القصيدة المطوّلة كما في "قصيدة الخروج"، ثم اتّجه إلى كتابة القصيدة القصيرة في بداية التسعينيات مع ديوانه "نقوش الولد الضال".

رفض الراحل اتفاق أوسلو، واعتبره "خيانة لثوابت المقاومة"، فتحوّل شعره إلى هجاء وسخرية تنطويان على مرارة فلسطينية، كما في ديوانه "ويقول الرصيف". وإلى جانب الشعر، كتب القصة القصيرة والمقالة والنصوص السياسية الساخرة.

صدر للافي أول دواوينه بعنوان "مواويل على دروب الغربة" (مطبعة عمّان، 1973)، ثم "الانحدار من كهف الرقيم" (جمعية عمّال المطابع التعاونية، 1975)، و"قصيدة الخروج" (دار الحوار، 1985)، و"نقوش الولد الضال" (اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين، 1990). كما صدر له عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر "مقفّى بالرماة" (1993)، و"أفتح بابًا للغزالة" (1996). وعن وزارة الثقافة الأردنية، ضمن سلسلة إبداعات ومشروع التفرّغ الأدبي، صدر له: "لم يعد درج العمر أخضر" (2005)، و"ويقول الرصيف" (2010).

أما ديوانه الأخير، فقد صدر العام الماضي عن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب الفلسطينيين بعنوان "غيم على قافية الوحيد". وقد جمع "بيت الشعر" في رام الله أعماله الكاملة في مجلد بعنوان "الأعمال الناجزة" عام 2011.