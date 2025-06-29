قراءة في ديوان لا ريح تنبئ بالمطر لأحمد اللاوندي

MENAFN - Amman Net) >إذا كان لنا أن نضع تعريفاً جديداً للشعر بما يقتضيه العصر فهو الكتف التي يستند عليها الغريب في غربته، والكف التي تمتد لتمسح على رأس يتيم، والبسمة التي تربت على روح الخائف فيطمئن، فالشعر ليس مكملاً غذائياً نتعاطاه ليعوضنا عن نواقص غذائنا، بل هو غذاء أرواحنا، ورفقتنا الودود في وحشة الطريق.

في ديوانه الجديد ((لا ريح تنبئ بالمطر)) يضع أحمد اللاوندي تعريفاً للشعر حين تسأله ابنته:

ما القصيدة؟

أقول القصيدة شال أبي بعد عودته من بناء البيوت

وأمي التي لا تموت

ويعود ليعرف القصيدة قائلاً:

القصيدة جند هنالك في الحرب لا يقتلون الصغار

ولا يعتدون على حرمة الآخرين

ألا والقصيدة نور مبين

هذا التماهي مع الشعر هو بوصلة النور إلى قلب المتلقي وروحه، نحن هنا لا نضع تعريفات معلبة جاهزة لماهية الشعر، بل نقول إن الشعر هو الإنسان، هو الرئة التي يتنفس المرء من خلالها.

في نصوص هذا الديوان لن تجد إلا ما يدعو إلى الخير والحق والعدل والجمال، ستجد الدعوة إلى المحبة، من خلال كادرات بصرية يصنعها الشاعر بحرفية وتكثيف يحسب له، دون ضجيج أو ثرثرة، ومن خلال لغة طيعة سلسة بعيدة عن التقعر والغلو والغرابة، لغة إنسانية بالدرجة الأولى:

يا أيها النيل المسافر في دماء العاشقين

وفي دروب الذاكرة

حرق خرائطنا الكئيبة

قل لنا من أي ناحية سنطلق صرخة كبرى

لنخرج من مضيق الجرح

والنبض المعنى

والضفاف الحائرة؟

هذا الاتساق الواضح بين الذات والآخر هو ما يصبغ نصوص الديوان بالصبغة الإنسانية، فالإنسان لدى احمد اللاوندي هو الحصان الرابح في سباقنا مع الحياة وصراعاتها التي لا تنتهي، حتى لو انهزم أحياناً أمام سطوة الشر وبشاعة الأوضاع، لأنه الكائن الوحيد الذي يحمل داخله سر أسرار الحياة، بمثلها وقيمها العليا التي تنبني عليها حياتنا:

جئت بسيفك كي تقتلني

لكني

جئت بسيفي كي أحميك

بهذا الدرب

في نصوصه بشكل عام يعلي أحمد اللاوندي من قيمة المحبة، ويضعها على رأس سلسلة القيم العليا التي ينبغي أن نغرسها في مجتمعاتنا، تلك المحبة التي تصنع وشائج بين بني البشر، وتلغي المسافات بينهم، لتقربهم من بعضهم البعض والتي على أساسها نستطيع أن نقيم معمار مجتمع سوي خال من العقد النفسية وبعيد عن الشحناء والبغضاء، قوامه تلك المحبة والتكاتف والتكامل دون النظر إلى الفروق الطبقية أو العرقية التي تشتت ولا تجمع، ومن هنا تتردد مفردة المحبة بصيغها ومرادفاتها المختلفة في ثنايا نصوصه كدعوة إلى الوئام والتصالح والتسامح، فها هو في مرثيته لأبيه يؤكد ذلك فيقول:

قد قلت لي: أحبب عدوك

واستظل بأصدقائك .. لا تصل متأخراً .. لا

لا تشوه بالمدى

خطوات من رفضوا خطاك

من خلال تلك اللغة العذبة الموحية المباشرة أحياناً يرسم الشاعر لوحاته الإنسانية واضعاً نصب عينيه موروثه الثقافي، وتراثه الشعري تكأة يتكئ عليها في بناء معمار نصه الشعري، ما يدل على عمق ثقافته وتجذرها، وتمسكه بتلك الجذور دون الانسياق خلف دعاوى التغريب التي تفقد نصه الشعري هويته وخصوصيته، إيماناً منه بأن الحداثة في أبهى تجلياتها إنما تأتي من هضم تراثنا والعمل على تطوير النص مبنى ومعنى دون الدخول في تهويمات تشبه الطلاسم، ودون تحميل النص أكثر مما يحتمل من تأويل حتى يستطيع المتلقي أن يتعاطى معه ويتفاعل:

((السيف أصدق)) سيدي من كل ألوان العتاب

ارجم تفاصيل الغياب

وفي نصه عن النيل يقول:

النيل يرنو في انتظار العائدين

هو دائماً يلقي السلام

على الأحبة أجمعين

فلتدخلوا من أي أبواب المدينة

آمنين

ولأن الشاعر ابن بيئته يتأثر بها ويؤثر فيها فإننا نرى في نصوصه تجليات القرية والريف المصري في لغته وصوره الشعرية وموضوعاته التي يتناولها، فمن خلال لغته استطاع أن ينقل لنا معالم تلك البيئة، في مفرداته مثل ((الشجرة، الثمار، الفرن الطيني، الخبيز، المصاطب، الحارة، حلقات الذكر، الطيور، الطحين، خزائن القمح، .. إلخ)) وكأنه يحاول بناء يوتوبيا جديدة بمعاييره الخاصة، يملأها الخير والحب والجمال، يراها بعينيه من خلال قريته الهاجعة في أحضان النيل تسبح لإله الخصب والنماء، وترفل في ثياب الطهر والنقاء في عالم مشوه يرفضه الشاعر ولا يستطيع التكيف معه:

أحب شوارع قريتنا

والسواقي لما تدور هناك

أحب انطفاء المصابيح إلا قليلاً

بحي ((الدريسة))

ويطربني في الصباح غناء الجميلات وسط الحقول

وأفرح لما يمر القطار بطيئاً

على أهلنا الطيبين

وهم يستريحون وقت الظهيرة تحت الشجر

هذه لغة بعيدة عن الضجيج والطنطنة، لغة تلتصق بالروح، وتحاور الحواس الخمس بيسر وجلال، دون أن تفقد بريقها وشذاها العطر.