  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ديناصور بحجم كلب عاش قبل 150 مليون سنة

ديناصور بحجم كلب عاش قبل 150 مليون سنة

2025-06-28 07:13:14
(MENAFN- Al-Bayan) اكتشف العلماء نوعاً جديداً من الديناصورات عاشت على أرض الولايات المتحدة قبل حوالي 150 مليون سنة، إلى جانب أنواع معروفة، مثل ستيجوسورس وديبلودوكوس. وأطلق العلماء على الديناصور المكتشف اسم ((إنيجماكورسور موليبوروثيكاي)) الذي كان حجمه بحجم كلب، ويشكل ذيله حوالي نصف طوله.

وهذا الديناصور ((خفيف البنية)) نسبياً ووزنه يقارب وزن كلب الكولي، كان عاشباً ويمشي على قوائم خلفية طويلة، ما يشير إلى أنه كان عداءً سريعاً نسبياً، قادراً على الهروب بسرعة من الحيوانات المفترسة، حسب ((تاس)).

ويذكر أن العلماء عثروا على العديد من العظام في ولاية كولورادو بين عامي 2021 و2022، ولكن الجمجمة وأجزاء من العمود الفقري كانت مفقودة، ما حال دون تحديد العلماء لطوله بدقة. تجدر الإشارة إلى أن الهيكل العظمي لهذا الديناصور سيعرض في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

MENAFN28062025000110011019ID1109736546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث