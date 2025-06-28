ديناصور بحجم كلب عاش قبل 150 مليون سنة
وهذا الديناصور ((خفيف البنية)) نسبياً ووزنه يقارب وزن كلب الكولي، كان عاشباً ويمشي على قوائم خلفية طويلة، ما يشير إلى أنه كان عداءً سريعاً نسبياً، قادراً على الهروب بسرعة من الحيوانات المفترسة، حسب ((تاس)).
ويذكر أن العلماء عثروا على العديد من العظام في ولاية كولورادو بين عامي 2021 و2022، ولكن الجمجمة وأجزاء من العمود الفقري كانت مفقودة، ما حال دون تحديد العلماء لطوله بدقة. تجدر الإشارة إلى أن الهيكل العظمي لهذا الديناصور سيعرض في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.
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