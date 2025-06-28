ديناصور بحجم كلب عاش قبل 150 مليون سنة

MENAFN - Al-Bayan) اكتشف العلماء نوعاً جديداً من الديناصورات عاشت على أرض الولايات المتحدة قبل حوالي 150 مليون سنة، إلى جانب أنواع معروفة، مثل ستيجوسورس وديبلودوكوس. وأطلق العلماء على الديناصور المكتشف اسم ((إنيجماكورسور موليبوروثيكاي)) الذي كان حجمه بحجم كلب، ويشكل ذيله حوالي نصف طوله.

وهذا الديناصور ((خفيف البنية)) نسبياً ووزنه يقارب وزن كلب الكولي، كان عاشباً ويمشي على قوائم خلفية طويلة، ما يشير إلى أنه كان عداءً سريعاً نسبياً، قادراً على الهروب بسرعة من الحيوانات المفترسة، حسب ((تاس)).

ويذكر أن العلماء عثروا على العديد من العظام في ولاية كولورادو بين عامي 2021 و2022، ولكن الجمجمة وأجزاء من العمود الفقري كانت مفقودة، ما حال دون تحديد العلماء لطوله بدقة. تجدر الإشارة إلى أن الهيكل العظمي لهذا الديناصور سيعرض في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.