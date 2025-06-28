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تقنية لدرء خطر "فقاعات البلازما"

تقنية لدرء خطر "فقاعات البلازما"

2025-06-28 07:13:14
(MENAFN- Al-Bayan) طوّر علماء من المركز الوطني لعلوم الفضاء في الصين وجامعة بكين طريقة لاكتشاف ((فقاعات البلازما)) الخفية في الغلاف الجوي العلوي للأرض وذلك عن طريق مراقبة التوهج الجوي. وهذه الفقاعات يمكن أن تعطل أنظمة تحديد المواقع GPS. وتمكّن العلماء من تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الفقاعات بنسبة 88 %، ما يؤدي لتجنب أضرارها.

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