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تقنية لدرء خطر "فقاعات البلازما"
(MENAFN- Al-Bayan) طوّر علماء من المركز الوطني لعلوم الفضاء في الصين وجامعة بكين طريقة لاكتشاف ((فقاعات البلازما)) الخفية في الغلاف الجوي العلوي للأرض وذلك عن طريق مراقبة التوهج الجوي. وهذه الفقاعات يمكن أن تعطل أنظمة تحديد المواقع GPS. وتمكّن العلماء من تطوير خوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الفقاعات بنسبة 88 %، ما يؤدي لتجنب أضرارها.
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