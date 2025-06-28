طفل يصارع للبقاء بعد تعرضه لـ150 لسعة دبور
وفور وقوع الحادث، هرع الأب بطفله إلى مستشفى مدينة سافانا في ولاية جورجيا، حسب ((سكاي نيوز)). وتحسنت حالته في البداية، إلا أن بشرته بدأت لاحقاً بالاصفرار، وكشفت الفحوص الطبية إصابته بفشل متعدد في الأعضاء الحيوية.
وضع بيكهام في العناية المركزة، مربوطاً بجهازي غسيل كلى وتنفس اصطناعي، وحقنه الأطباء بأدوية ومضادات حيوية لمساعدة جسده على التخلص من السموم. وذكرت تيفاني هيوات، مسؤولة حملة لجمع التبرعات لصالح بيكهام، أن صغر سنه، وحجمه، والعدد الكبير من اللسعات التي تعرض لها، جعلت جسده عاجزاً عن التعامل مع كمية السموم.
وبعد تدخلات طبية مكثفة، تحسنت حالته تدريجياً، وبدأت أعضاؤه الحيوية تستعيد وظائفها شيئاً فشيئاً. وأوضحت مسؤولة في الحملة، أنه لا يوجد ترياق فعّال ضد لسعات دبابير ((يلو جاكيت))، ما زاد من معاناة الطفل الصغير. ولا يزال الطفل بيكهام، يتلقى العلاج داخل المستشفى.
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