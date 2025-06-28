طفل يصارع للبقاء بعد تعرضه لـ150 لسعة دبور

MENAFN - Al-Bayan) يصارع الطفل بيكهام للبقاء على قيد الحياة بعد أن تعرض لـ150 لسعة من دبابير ((يلو جاكيت)) الخطرة. وذكرت صحيفة ((ديلي إكسبريس))، أن بيكهام، كان يلهو في حديقة المنزل رفقة أقرانه، وفجأة اصطدم بعش لدبابير ((يلو جاكيت))، فانهالت عليه باللسع من رأسه حتى أخمص قدميه.

وفور وقوع الحادث، هرع الأب بطفله إلى مستشفى مدينة سافانا في ولاية جورجيا، حسب ((سكاي نيوز)). وتحسنت حالته في البداية، إلا أن بشرته بدأت لاحقاً بالاصفرار، وكشفت الفحوص الطبية إصابته بفشل متعدد في الأعضاء الحيوية.

وضع بيكهام في العناية المركزة، مربوطاً بجهازي غسيل كلى وتنفس اصطناعي، وحقنه الأطباء بأدوية ومضادات حيوية لمساعدة جسده على التخلص من السموم. وذكرت تيفاني هيوات، مسؤولة حملة لجمع التبرعات لصالح بيكهام، أن صغر سنه، وحجمه، والعدد الكبير من اللسعات التي تعرض لها، جعلت جسده عاجزاً عن التعامل مع كمية السموم.

وبعد تدخلات طبية مكثفة، تحسنت حالته تدريجياً، وبدأت أعضاؤه الحيوية تستعيد وظائفها شيئاً فشيئاً. وأوضحت مسؤولة في الحملة، أنه لا يوجد ترياق فعّال ضد لسعات دبابير ((يلو جاكيت))، ما زاد من معاناة الطفل الصغير. ولا يزال الطفل بيكهام، يتلقى العلاج داخل المستشفى.