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مستشفى عمره 900 عام

مستشفى عمره 900 عام

2025-06-28 07:13:13
(MENAFN- Al-Bayan) عثر علماء الآثار على بقايا أحد أكبر مستشفيات العصور الوسطى في شمالي بريطانيا، ويعود تاريخه لنحو 900 عام، وتم هذا الاكتشاف تحت مسرح حديث، حسب ما أعلنه مجلس مدينة يورك. ولفت العلماء إلى أن المستشفى عمل لعدة قرون، ويشغل مساحة شاسعة تمتد من موقع المسرح الملكي الحالي إلى حدائق المتاحف وكاتدرائية يورك.

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