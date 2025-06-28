التشكيلية لينا أسامة: دبي تعزز الحوار الفني بين الشرق والغرب

MENAFN - Al-Bayan) أكدت الفنانة التشكيلية المصرية لينا أسامة أن الفعاليات الفنية التي شاركت فيها في دبي، خاصة معرض فنون العالم دبي، تميزت بتنظيم دقيق واحترافية عالية، حيث تجمع بين فنانين محليين وعرب وعالميين في بيئة نابضة بالحياة الفنية، مشيرة إلى أن دبي تُعد مركزاً دولياً للفن، ومنصة فريدة للتبادل الثقافي والحوار الفني بين الشرق والغرب، لافتة في حديثها لـ((البيان)) إلى أن دبي تعزز حضور الفن العربي المعاصر على الساحة العالمية.

وأشارت إلى أن تجربة الإمارات في مجال الفن التشكيلي تمثل نموذجاً متفرداً يحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحة أن زيارتها المتكررة لدولة الإمارات للمشاركة في فعاليات فنية مختلفة كشفت لديها مستوى عالياً من الاحتراف والتنظيم في قطاع الفن التشكيلي، معززة بدعم حكومي ومجتمعي واضح يرسخ مكانة الدولة كمنصة دولية للفن المعاصر.

وأوضحت أن الإمارات تبنت رؤية واضحة لدعم الفن التشكيلي، حيث لا يقتصر الاهتمام على تقديم الفنون كتراث أو هواية، بل يُعتبر الفن جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ويُدمج في المشهد الحضري والثقافي للدولة، مما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الجماليات الفنية في المجتمع.

فرص للتطور

ولفتت لينا أسامة إلى أن العمل في الإمارات يتسم بأخلاقيات مهنية عالية وحالة من التعاون بين الفنانين والمؤسسات الفنية، ما يخلق فرصاً حقيقية للتطور والابتكار.

ونوهت لينا، إلى أن الإمارات تسعى إلى دمج الفن التشكيلي في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين عبر تزيين الأماكن العامة بالأعمال الفنية، مما يعزز من الهوية الثقافية ويشجع على التفاعل مع الإبداعات الفنية، كما تعمل الإمارات على تحفيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الفنية، لترسيخ مكانة الفن كرافد ثقافي وإبداعي يسهم في إثراء المجتمع الإماراتي وتطوير قطاع الثقافة والفنون.

وفي ختام حديثها، أكدت أن الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات للفنانين والمبادرات الفنية يعكس حرص الدولة على تنمية القطاع الثقافي والفني كرافد مهم للنمو الاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن سوق الفن المزدهر في الإمارات يشكل بيئة خصبة للإبداع والتبادل التجاري بين الفنانين والمهتمين.