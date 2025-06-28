مكتبة محمد بن راشد تزوّد الشباب بمهارات سوق العمل

MENAFN - Al-Bayan) نظمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع نادي روتاري الوصل، جلسة حوارية بعنوان ((الاستعداد لسوق العمل: أكثر من سيرة ذاتية))، والتي استهدفت تزويد الشباب والباحثين عن العمل بالمهارات الجوهرية التي لا تذكر عادةً في السير الذاتية، لكنها تصنع الفارق الحقيقي في مسارهم المهني.

واستُهلت الورشة بمقدمة ملهمة من خبيرة الصحة النفسية ومدربة الأعمال جوسلين شدياق، التي شاركت الحضور رحلتها الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً من التحديات الشخصية والمهنية. تحدثت عن أهمية الجهاز العصبي كـ ((سيرة ذاتية حقيقية)).

وأوضحت أن الثقة بالنفس، وضبط التوتر، وتجاوز المعتقدات المحدودة، وممارسة تمارين صغيرة للحضور الذهني والنيّة الواعية، هي أدوات محورية للحضور المهني الحقيقي. كما عبرت عن ذلك بعبارة ((السيرة الذاتية تُدخلك سوق العمل، لكن من تكون هو ما يُبقيك فيه))، ثمّ قدّمت للحضور اقتباسات تحفيزية مكتوبة على قطع خشبية مغناطيسية.

وقدّم جو حنين، الرئيس التنفيذي لشركة New Bridge Pharma ورئيس نادي روتاري الوصل، رؤيته حول المهارات الأساسية التي يجب على الموظفين الجدد امتلاكها، مثل الإيجابية، والمبادرة، وإتقان الأدوات والعمليات، والتعلّم المستمر، وفهم ثقافة المؤسسة. كما تحدّث عن المهارات التي تساهم في الصعود المهني مثل الذكاء العاطفي، والتفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات، والقدرة على التأثير، وأهمية المثابرة والقيادة الذاتية.

أما خبيرة الموارد البشرية مارسيل توماس، فقد استعرضت ما يبحث عنه مسؤولو التوظيف اليوم، مؤكدة أن التوظيف يعتمد على المؤهلات والذهنية، والحضور، والقدرة على بناء علاقات مهنية ناجحة، والتفاعل الفعّال مع ثقافة بيئة العمل، وهي مهارات لا تظهر دائماً في السيرة الذاتية، لكنها تلعب دوراً محورياً في اتخاذ قرار التوظيف، وضمان الاستمرار والنجاح داخل بيئة العمل.

وقد شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من المهتمين من مختلف الفئات العمرية، وتفاعلاً غنياً تمثّل في المداخلات النوعية والحوار المفتوح بين الحضور والمتحدثين، ليعكس أهمية هذه الموضوعات وواقعيّتها في حياة الشباب الباحثين عن فرص مهنية ناجحة.

وتؤكد مكتبة محمد بن راشد التزامها المتواصل بتنظيم فعاليات نوعية تُمكّن الشباب بالمهارات الفكرية والعملية، وتسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتسهيل خطواتهم نحو سوق العمل بثقة وكفاءة.