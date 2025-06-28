مكتبة محمد بن راشد تزوّد الشباب بمهارات سوق العمل
واستُهلت الورشة بمقدمة ملهمة من خبيرة الصحة النفسية ومدربة الأعمال جوسلين شدياق، التي شاركت الحضور رحلتها الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً من التحديات الشخصية والمهنية. تحدثت عن أهمية الجهاز العصبي كـ ((سيرة ذاتية حقيقية)).
وأوضحت أن الثقة بالنفس، وضبط التوتر، وتجاوز المعتقدات المحدودة، وممارسة تمارين صغيرة للحضور الذهني والنيّة الواعية، هي أدوات محورية للحضور المهني الحقيقي. كما عبرت عن ذلك بعبارة ((السيرة الذاتية تُدخلك سوق العمل، لكن من تكون هو ما يُبقيك فيه))، ثمّ قدّمت للحضور اقتباسات تحفيزية مكتوبة على قطع خشبية مغناطيسية.
وقدّم جو حنين، الرئيس التنفيذي لشركة New Bridge Pharma ورئيس نادي روتاري الوصل، رؤيته حول المهارات الأساسية التي يجب على الموظفين الجدد امتلاكها، مثل الإيجابية، والمبادرة، وإتقان الأدوات والعمليات، والتعلّم المستمر، وفهم ثقافة المؤسسة. كما تحدّث عن المهارات التي تساهم في الصعود المهني مثل الذكاء العاطفي، والتفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات، والقدرة على التأثير، وأهمية المثابرة والقيادة الذاتية.
أما خبيرة الموارد البشرية مارسيل توماس، فقد استعرضت ما يبحث عنه مسؤولو التوظيف اليوم، مؤكدة أن التوظيف يعتمد على المؤهلات والذهنية، والحضور، والقدرة على بناء علاقات مهنية ناجحة، والتفاعل الفعّال مع ثقافة بيئة العمل، وهي مهارات لا تظهر دائماً في السيرة الذاتية، لكنها تلعب دوراً محورياً في اتخاذ قرار التوظيف، وضمان الاستمرار والنجاح داخل بيئة العمل.
وقد شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من المهتمين من مختلف الفئات العمرية، وتفاعلاً غنياً تمثّل في المداخلات النوعية والحوار المفتوح بين الحضور والمتحدثين، ليعكس أهمية هذه الموضوعات وواقعيّتها في حياة الشباب الباحثين عن فرص مهنية ناجحة.
وتؤكد مكتبة محمد بن راشد التزامها المتواصل بتنظيم فعاليات نوعية تُمكّن الشباب بالمهارات الفكرية والعملية، وتسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتسهيل خطواتهم نحو سوق العمل بثقة وكفاءة.
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