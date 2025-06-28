دبي في يوليو.. مسرح النغم والشعر والكوميديا

MENAFN - Al-Bayan) في كل صيف تتحول دبي إلى مركز فني نابض بالحياة، موفرة أجواء مبهجة لزوارها وسكانها، وتجارب فريدة عنوانها الترفيه والفرح. وخلال شهر يوليو المقبل تمتلئ المدينة بالأنغام والشعر والكوميديا، من خلال حفلات وعروض تجمع نخبة من الفنانين العرب والعالميين، ليقدموا إبداعاتهم على أرض ((دانة الدنيا))، ما يوفر للجمهور تجارب ترفيهية حافلة بالفن والموسيقى.

وفي هذا السياق، تستضيف ((دبي أوبرا)) حفلاً مميزاً لموسيقى ((الإندي)) في 3 يوليو المقبل، تحييه الفرقة اللبنانية الشهيرة ((أدونيس))، حيث اشتهرت هذه الفرقة بأسلوبها الهادف إلى إعادة التعريف بالموسيقى العربية من خلال كلمات أغنياتها.

وستقدم الفرقة باقة من الأغاني التي حققت الشهرة لهذه الفرقة، مثل ((لو بدّك ياني)) و((هفضل أغنّي)) و((صوت المدينة)) و((الخفيف))، وهي الأعمال التي شكلت مشهدية موسيقى ((الإندي)) العربية.

وسيحظى الحضور بأمسية حافلة بالموسيقى المستوحاة من القصص والثقافة النابضة بالحيوية، مع حضور مسرحي مبتكر.

كلمات تتلاقى بتناغم

الجمهور على موعد كذلك مع تجربة حافلة بالموسيقى والكلمة والشعر وأداء جوقات الكورال، في حفل ((تواصل الكورال: كلمات تتلاقى بتناغم))، الذي يقام في ((مستودع ذا فريدج)) في ((السركال أفنيو)) 5 يوليو المقبل، ويجمع بين قصص مؤثرة، تتناول الهوية والانتماء والتواصل الإنساني، تُروى من خلال لغات عالمية يجمع بينها التناغم الشعري. ويتضمن الحفل عروضاً فنية آسرة، تجسد التناغم المطلق بين الصوت والكلمة، بإشراف جيفري بوينسوسيسو (كورال دوسيري) ويوليانا كيرييفا (كورال آنجلز)، و((كورال ماستر)) و((آرني لوباسان))، وستضفي الفنانة ((دانابيل غوتيريز)) المقيمة في دبي والشهيرة بفن الكلمة المنطوقة، روعة صوتها على أجواء الحفل، من خلال قصائد أصيلة، بمرافقة عازف البيانو العالمي ((مايسل جوي آداب)).

((بيت ذا هيت))

وتعود سلسلة حفلات ((بيت ذا هيت)) إلى دبي، حيث تقام في قاعة ((زعبيل 6)) في مركز دبي التجاري العالمي، من 4 حتى 13 يوليو المقبل، وتجمع نخبة من أشهر الفنانين العرب والعالميين.

ويتم تقديم ((بيت ذا هيت))، في عامها الرابع، من قِبَل مفاجآت صيف دبي، بالتعاون مع ((سبوت لايت لايف))، وتضم مزيجاً من أنواع الموسيقى مثل ((البوب)) و((الإندي)) و((الراب)) و((الهيب هوب))، ويحيي ضمن هذه الحفلات الفنان توليت، المعروف بتقديم موسيقى البوب العربية والعصرية، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني وفنانة البوب ألماس، حفلاً فنياً في 4 يوليو، كما سيقام في 5 يوليو حفل لفرقة شارموفرز، التي تقدّم موسيقى متنوعة، إلى جانب المغني وكاتب الأغاني عزيز مرقة، والفنانة غالية، كما يشهد 11 يوليو حفلاً يُحييه مغني وكاتب أغاني الراب سولجا، وفنان الهيب هوب الصاعد مونتياجو، والفنان مو علي، في أمسية مميزة يستمتع بها الجمهور، إضافة إلى ذلك سيستمتع عشاق الفن في 12 يوليو بأمسية خليجية، تضم الممثل والمغني والمخرج بدر الشعيبي، والنجم الصاعد عبدالعزيز لويس، والممثل والمغني ناصر عباس

. وتختتم سلسلة حفلات ((بيت ذا هيت)) فعالياتها في 13 يوليو بحفل، تُحييه مجموعة من المواهب الاستثنائية، تشمل المغني وكاتب الأغاني الأخرس، ومغني الراب بيغ سام، ونجمة موسيقى البوب البديلة لانا لوباني.

وتحتضن ((كوكا كولا أرينا)) حفلاً للمغني وكاتب الأغنيات الفلبيني الشهير ((تي جيه مونتيردي)) الحائز جوائز عالمية، 13 يوليو، ضمن جولته العالمية Sarili Nating Mundo، وتنضم إليه في هذه الأمسية الرائعة زوجته وشريكة مسيرته الفنية ((كيه زد تاندينجان))، التي ستضفي المزيد من الألق والحيوية على هذا الحفل.

عروض ((ذا لافتر فاكتوري))

وتقام في دبي عروض ((ذا لافتر فاكتوري))، من 11 حتى 19 يوليو، والتي يقدمها مجموعة من نجوم الكوميديا العالميين، الذين يحملون في جعبتهم الكثير من المواقف المضحكة. يتقدّم أسماء الكوميديين المشاركين النجم ((ستيفن بريجز))، الشهير بمهاراته الحركية الفائقة، وبأدائه اللافت في مسلسل Unbelievable على قناة ((نتفليكس))، ومسلسل Curb Your Enthusiasm على منصة HBO.

كما يشارك في العروض النجم ((كيلسي دي ألميدا))، الذي وصفه أسطورة الكوميديا ((ستيفن ك. آموس)) بأنه ((مثير للضحك بالفطرة))، ورأى أنه ((سيكون نجماً لامعاً بالتأكيد))، كما تتضمن العروض أمسية، يطل من خلالها على الجمهور نجم الكوميديا ((ماهر برواني))، الذي جعلته حدة ذكائه وحضوره المسرحي المميز أحد أشهر نجوم الكوميديا في دولة الإمارات العربية المتحدة.